INSS informa novo prazo limite para benefício; tenha cuidado

Recentemente, o panorama dos benefícios previdenciários sofreu múltiplas transformações, e a pensão por óbito também foi afetada por essas mudanças. É crucial compreender os critérios necessários para preservar seus direitos diante das inúmeras alterações ocorridas. Neste guia, explore as principais modificações e saiba como efetuar sua requisição. Todos os pormenores podem ser encontrados mais adiante!

Este é o novo prazo estipulado pelo INSS para que você formalize o requerimento da pensão por óbito.

Novo prazo do INSS pra pedir pensão por morte

Após o falecimento do segurado, os dependentes têm duas oportunidades para realizar a solicitação:

Dependentes em geral: Eles têm um período de até 90 dias após o óbito para fazer a solicitação e garantir o recebimento retroativo desde a data da morte.

Para filhos menores de 16 anos: O prazo é estendido para até 180 dias após o falecimento.

É importante destacar que, se esses prazos forem ultrapassados, a solicitação ainda é válida, porém, o pagamento só será efetuado a partir da data em que o pedido for formalizado.

No caso em que o segurado é declarado desaparecido judicialmente, os benefícios são liberados desde o momento da decisão legal.

Benefícios dessa pensão

O período de recebimento da pensão é uma questão particularmente importante para cônjuges ou parceiros em união estável. A duração da pensão é determinada com base nos seguintes critérios:

Contribuições do falecido: Se o falecido tiver menos de 18 contribuições mensais, a pensão será paga apenas por quatro meses.

Relacionamento: Para relacionamentos (casamento ou união estável) com menos de dois anos, o benefício também será concedido por quatro meses.

Idade do beneficiário: Se o falecido tiver mais de 18 contribuições e o relacionamento estável durar mais de dois anos, o período de recebimento varia da seguinte maneira:

Menos de 22 anos: 3 anos. Entre 22 e 27 anos: 6 anos. Entre 28 e 30 anos: 10 anos. Entre 31 e 41 anos: 15 anos. Entre 42 e 44 anos: 20 anos. 45 anos ou mais: Vitalício.

É importante lembrar que o direito à pensão é assegurado se, na data do falecimento, a pessoa era contribuinte do INSS, estava aposentada ou se encontrava dentro do “período de graça”, que é quando mantém o status de segurado sem realizar contribuições ativas.

Como solicitar

A plataforma Meu INSS, que pode ser acessada pelo site gov.br/meuinss ou por meio de um aplicativo móvel, é o canal oficial para realizar esse pedido. Se você ainda não está cadastrado, saiba que o processo de registro é simples e não envolve custos. Caso prefira, existe a opção de fazer a solicitação por telefone através da Central 135.

É fundamental estar atento às mudanças e manter sempre seus direitos atualizados. Em momentos de perda, é crucial contar com o suporte previdenciário para garantir a segurança financeira dos dependentes.

Outras opções de pensão

No Brasil, existem diversos tipos de pensão que as pessoas podem solicitar. Além de pensão por morte, existem também os seguinte tipos de pensão:

Pensão alimentícia: é uma pensão paga a uma pessoa para o sustento de suas necessidades básicas, como alimentação, moradia, vestuário, saúde e educação. A pensão alimentícia pode ser solicitada por filhos, ex-cônjuges, ex-companheiros e outros dependentes.

Pensão por invalidez: é uma pensão paga ao segurado que se encontra incapacitado para o trabalho em decorrência de doença ou acidente. A pensão por invalidez pode ser solicitada pelo próprio segurado ou por seu representante legal.

Pensão especial: é uma pensão paga aos dependentes do segurado que tenha falecido em decorrência de acidente de trabalho ou doença profissional. A pensão especial é calculada com base no salário do segurado no momento do óbito.

Pensão por idade: é uma pensão paga ao segurado que tenha atingido a idade de aposentadoria. A pensão por idade pode ser solicitada pelo próprio segurado ou por seu representante legal.

