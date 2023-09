Diga não aos salgadinhos a partir de hoje; entenda por que

Você costuma consumir muitos salgadinhos industrializados? Sabia que tais alimentos podem apresentar riscos para sua saúde?

Essas iguarias, além de conterem alto teor de gordura trans e saturada, também possuem muito sódio, conservantes e poucos nutrientes necessários ao nosso organismo. Por conta disso, podem aumentar a taxa colesterol, a pressão arterial e causar doenças cardíacas.

Embora costumem agradar o paladar da maioria por serem saborosos e figuras carimbadas em comemorações e encontros sociais, em excesso são prejudiciais para o corpo humano.

Você sabe os riscos de consumir salgadinhos em excesso? (Foto: divulgação)

Quais são as doenças que uma alimentação rica em salgadinhos e outros industrializados podem causar?

Para o seu bem-estar físico é necessário manter uma alimentação equilibrada, na qual esteja presente tudo que seu corpo precisa (proteínas, vitaminas, carboidratos, minerais, lipídios e água) de maneira proporcional e bem distribuída ao longo do dia. Não é comer muito nem pouco. É fazer todas as refeições corretamente para ter energia ao executar as tarefas diárias e viver uma vida com mais saúde e disposição.

Veja aqui as doenças que o excesso de salgadinhos e industrializados podem causar ao organismo.

Doenças cardíacas

Por possuírem um alto teor de gordura saturada e trans, estes alimentos podem aumentar o risco de doenças cardíacas, como infarto e acidente vascular cerebral.

Obesidade

O alto teor de calorias e gordura dos salgadinhos contribuem para o aumento de peso e a obesidade.

Hipertensão

O alto teor de sódio dos salgadinhos pode aumentar a pressão arterial, o que eleva o risco de doenças cardíacas e derrame.

Diabetes

O alto teor de carboidratos simples dos salgadinhos pode aumentar os níveis de açúcar no sangue, ficando suscetível a contrair diabete do tipo 2.

Câncer

Segundo alguns estudos, o consumo excessivo de alimentos processados, como salgadinhos, pode aumentar o risco de certos tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de cólon e câncer de próstata.

Como ter uma vida mais saudável

Ter uma vida saudável envolve diversos hábitos e constância para ter resultados. Essas são algumas dicas para você seguir caso queira evitar doenças e melhorar seu estado físico.

Tenha uma alimentação equilibrada

Procure ter uma alimentação variada e que contenha todos os grupos alimentares, como frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e laticínios com baixo teor de gordura.

Fazer atividades físicas

O ideal é praticar por semana, pelo menos, 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade que exija força e mais disposição física.

Dormir no mínimo 8 horas de sono por dia

Dormir bem é muito importante tanto para a saúde física como mental. Ter um sono tranquilo e reparador faz com que você realize tarefas com a energia e a concentração necessárias.

Evitar o tabagismo e consumo de álcool em excesso

O tabagismo é uma das principais causas de derrame, câncer de pulmão e outras doenças crônicas, enquanto o álcool pode estar por trás de doenças como câncer, cirrose hepática e problemas de saúde mental. Ambos podem levar a doenças cardíacas.

