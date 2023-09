Cabelo seco e sem brilho é culpa de um hábito comum

Com exceção daqueles que possuem a textura do cabelo oleosa, é comum muita gente reclamar que o cabelo está com um aspecto seco e poroso. Isso pode acontecer por diversos motivos. Pode ser falta de tratamento, uso de químicas como tintura e progressiva, ou talvez, os produtos utilizados não sejam de boa qualidade e adequados para o seu cabelo.

Veja aqui um hábito comum que costuma ressecar o cabelo e que você pode estar fazendo.

O seu cabelo está seco e sem brilho? Você pode estar cometendo um erro bem comum. (Foto: divulgação)

Saiba o que pode estar causando ressecamento e falta de brilho no seu cabelo

Sabia que lavar o cabelo em excesso pode causar ressecamento, falta de brilho e até caspa? Isso acontece porque o comprimento do cabelo se liga ao couro cabeludo através de um folículo que funciona como uma uma espécie de ponte entre a parte de cima e debaixo do cabelo.

Existem glândulas que são responsáveis por produzir vitaminas e umidade, sendo vitais para os fios ficarem com aspecto de saudável e bem cuidado. Todo cabelo necessita de nutrientes específicos para não ter problema de queda capilar, ressecamento, porosidade, pontas duplas e quebradiças, etc.

Nem todo mundo sabe, mas a frequência de lavagem e a maneira de lavar influenciam no resultado do cabelo. Lavar todos os dias pode prejudicar muito os fios, principalmente se você esfrega com muita força. Enquanto o couro cabelo fica propenso a caspa e irritação, as pontas podem ficar secas, sem brilho, e quebrarem com facilidade, causando queda. E é claro que você não quer isso, né?

Por isso é preciso haver moderação na quantidade de lavagens semanais. Se você pratica atividades físicas, provavelmente vai ter que lavar mais vezes por conta do suor e sujeira que acumula no couro cabeludo. Quem tem o cabelo oleoso ou misto (raiz oleosa e ponta seca) também. Mas, se seu cabelo é do tipo seco, não tem necessidade de lavagem diária.

Saber a quantidade ao certo vai depender muito da sua rotina e estilo de vida.

O que fazer para melhorar o aspecto de seco dos fios

Além de reduzir a quantidade de lavagens, outros cuidados também são importantes para ter fios menos secos e saudáveis.

O shampoo pode ser um grande inimigo do cabelo seco. Alguns deles, por serem mais limpantes, costumam ressecar. Nestes casos, o pré-poo pode ajudar a proteger as pontas e comprimento do ressecamento que o shampoo pode causar. Essa técnica consiste em aplicar um condicionador, creme de pentear, máscara nos fios antes de lavá-los. Existem também produtos próprios pra essa finalidade em oferta nas farmácias e lojas online.

Mas, atenção! O shampoo só deve ser aplicado na raiz. A espuma que cair durante o enxague já é suficiente para lavar o restante. No máximo, você pode pegar um pouco dessa espuma e enluvar os fios com ela, sem esfregar.

Fazer umectação com óleos vegetais também é uma ótima opção para dar brilho e vida para os fios. Tem várias opções: óleo de coco, óleo de rícino, óleo de semente de uva, óleo de abacate, óleo de babosa, dentre muitos outros. O modo de aplicação é o mesmo do pré-poo. Para evitar que os fios fiquem oleosos, você pode aplicar o shampoo duas vezes na lavagem. Assim, garantirá que o óleo sairá totalmente.

Outras dicas importante é manter o tratamento sempre em dia. Você não precisa necessariamente seguir um cronograma capilar certinho e comprar vários produtos para ter um cabelo bonito. É só entender do que seu cabelo precisa no momento; se é de mais hidratação, nutrição ou reconstrução. Quando nenhum tratamento resolve e os fios continuam porosos, talvez seja necessário fazer acidificação. É possível fazer com produtos vendidos com este fim ou com ingredientes caseiros como limão e vinagre de maçã.

E aí? Já identificou o motivo do seu cabelo andar ressecado e sem brilho?

