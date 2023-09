Tem Android? Estas são as novidades que devem ser lançadas logo-logo

Atualmente, quando se fala da compra de um aparelho celular, dois nomes vêm automaticamente à mente, no que diz respeito ao tema sistema operacional: iOS e Android.

Os gostos dos usuários são bem diferentes no que diz respeito a um e a outro, não sendo raro, por sinal, encontrar quem afirme que que sistema utilizados nos iPhones é superior. Porém, a gigante Google também não tem deixado a desejar, no que diz respeito ao Android.

Inclusive, de acordo com um anúncio feito recentemente pela empresa, novos recursos começarão a ser liberados antes mesmo que o tão aguardado Android 14 seja lançado de forma oficial, e isso de fato tem deixado os usuários muito ansiosos.

As mudanças que estão por vir buscam aumentar a produtividade e fornecer ainda mais eficiência no momento de uso do aparelho celular.

Por meio da leitura a seguir, é possível conhecer 3 dos novos recursos que irão deixar a vida do usuário muito mais ágil, uma vez que deixará seu smartphone mais prático e inteligente.

Os usuários Android foram surpreendidos com mudanças | Denny Müller / unsplash.com

Os recursos novos que serão liberados antes que o Android 14 seja lançado

E os 3 recursos são:

A integração entre o Fitbit e o GoogleFit

O primeiro recurso anunciado é a integração entre o Fitbit e o GoogleFit, dentro do Google Assistente, sendo isso possível por meio de um simples toque na tela, ou mesmo por meio de um comando de voz.

Desta forma, o usuário poderá criar rotinas totalmente personalizadas e focadas no seu bem-estar, como lembretes para tomar água ou para começar uma sessão de exercícios.

Google Wallet atualizado

O segundo recurso que foi anunciado pela empresa Google é a atualização do chamado Google Wallet: ele passará a permitir que o usuário adicione seus passes e seus ingressos dentro de sua carteira digital.

E o processo para fazer isso não poderia ser mais simples: basta digitalizar o código de barras ou o QR Code dos tickets e, depois, ir aos locais nos quais eles são necessários, porém tendo em mãos somente o aparelho celular. Ou seja: trata-se de uma opção realmente útil, que dispensa a impressão de ingressos, por exemplo.

As melhorias dentro do Lookout

Por fim, a terceira e última funcionalidade que foi anunciada diz respeito às melhorias dentro do aplicativo Lookout, que tem a função de auxiliar os usuários com baixa visão ou deficiência visual a explorar todo o mundo que existe ao redor.

Agora, com a ajuda direta da inteligência artificial, este aplicativo passa a ter a capacidade de descrever as imagens que são mostradas na tela do aparelho celular com uma precisão muito maior. Lembrando que, ao todo, este serviço conta com nada menos que 34 idiomas disponíveis.

Veja também: Streaming de graça e com muitas produções está disponível

Sobre o lançamento do Android 14

As expectativas para o lançamento do Android 14 estão em alta e, segundo a empresa Google, esta versão melhorada do sistema operacional será liberada até dezembro de 2023.

As 3 novas funcionalidades citadas são apenas exemplos das melhorias que estão por vir.

Veja também: ChatGPT falso circula na internet e tem um objetivo: roubar você