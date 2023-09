Teletubbies eram gigantes e você não sabia disso até hoje

Milhões de brasileiros, além de pessoas de outros países, cresceram assistindo ao programa infantil Teletubbies, que se passava em um mundo encantado repleto das mais diversas aventuras.

Porém, nem todas as pessoas que compõem esse público já pararam para pensar que, por trás de todos os sorrisos dos personagens, e por trás do simpático sol radiante, existiam muitos segredos de produção.

E agora, que esta verdadeira obra prima da programação infantil completou seus 26 anos, chegou a hora de trazer alguns desses segredos à tona, sendo que um deles diz respeito à altura de cada Teletubbie.

Quem amava assistir a este programa, portanto, não pode deixar de ler cada um dos tópicos a seguir.

A altura real dos Teletubbies surpreende | Imagem: Racool_studio / freepik.com

Os Teletubbies tinham uma altura inacreditável

Uma das revelações mais chocantes que podem ser feitas diz respeito à altura dos Teletubbies, que nunca chegou a ser revelada claramente.

E ocorre que todos os 4 personagens (o Tinky Winky, o Dipsy, a Laa Laa e o Po) eram dispostos seguindo uma ordem por idade, o que inevitavelmente acabava determinando a altura de cada um deles.

Tinky Winky era o mais alto de todos, alcançando nada menos que 10 pés de altura, o que equivale a pelo menos 3 metros. Já Dipsy, ocupando o segundo lugar, tinha 8 pés, representando em torno de 2,45 metros). Po, por sua vez, era o mais jovem de todos, medindo exatos 6 pés e 6 polegadas. E Laa Laa, por último, media um pouco menos: 6 pés e 5 polegadas.

Para dar vida à ilusão de que todos os Teletubbies eram seres pequenos, a produção apostou na criação de um cenário enorme, localizado no sudoeste da Inglaterra.

Sobre os locais de filmagem

Mesmo tendo um cenário gigante, a localização do Teletubbies era um verdadeiro segredo. Inclusive, quando foi exibido pela primeira vez, o programa nunca mostrou, nos créditos, o local de suas gravações. Outro fato curioso diz respeito ao fato de que os visitantes eram permitidos, mas sempre eram vendados no caminho até lá, de modo a proteger a privacidade das pessoas que eram donas da terra.

Porém, a localização acabou sendo descoberta: trata-se de uma colina que compõe um campo particular nas proximidades de Wimpstone, uma cidade de Warwickshire.

Enquanto o programa era gravado, as pessoas que viajavam para aquela área conseguiam ver o cenário, que incluía o icônico Moinho de Vento e, claro, o Tubbytronic Superdome.

As invasões que aconteceram no cenário

Embora os amáveis Teletubbies tenham feito a alegria de milhões de crianças, os donos do local do cenário ficaram frustrados com as pessoas que invadiam as terras para ver, de perto, onde tudo acontecia. Muitas dessas pessoas atravessavam campos de gado, por exemplo, e pulavam cercas para atingir o objetivo.

E foi por isso que, em 3013, Rosemary Harding, proprietária das terras, decidiu inundar a colina. Hoje, portanto, a famosa inclinação é nada menos que um lado, repleto de cisnes e peixes.

