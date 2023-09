Por que falhamos na dieta? Ciência revela os motivos

Os profissionais de nutrição, assim como terapeutas de dieta podem ficar chateados e até mesmo ofendidos com esta revelação, contudo, estudos clínicos divulgados recentemente, revelaram que fazer dieta para perder peso não é eficaz a longo prazo. Continue a leitura, a seguir, para entender as explicações da ciência por trás das dietas que não dão certo.

Fatores neurológicos podem explicar fracasso de dietas. | Foto: Reprodução / Freepik

A dieta fracassada

Embora vários fatores tenham sido apontados como contribuintes para a obesidade, como genética, estresse e fatores socioambientais, as razões neurológicas são consideradas as principais.

Nutricionistas e terapeutas de dieta podem ficar desanimados, mas estudos epidemiológicos e clínicos revelaram que fazer dieta para perder peso não é eficaz a longo prazo. Continue a leitura, a seguir, para entender as explicações da ciência por trás das dietas que não dão certo.

Insistindo no erro

O tratamento mais comum para a obesidade atualmente é a restrição calórica e o aumento da atividade física. Muitas pessoas que tentaram dietas de baixa caloria, especialmente as não convencionais, relataram problemas graves ao longo do tempo. Esses problemas incluem aumento do apetite, perda de massa muscular, reganho de peso, estresse e raiva. Por essas razões, muitas pessoas frequentemente abandonam essas dietas devido a esses efeitos colaterais.

Mecanismos de compensação do cérebro

Após uma restrição calórica intensa ou rápida e um aumento incomum na atividade física, o cérebro utiliza certos mecanismos evolutivos para compensá-los. Isso é alcançado principalmente prejudicando os sinais de fome e saciedade e diminuindo a taxa metabólica basal (TMB).

Um aumento no apetite ajuda as pessoas a consumirem mais alimentos ricos em energia do que o habitual, enquanto uma diminuição na TMB mantém as reservas de energia do corpo. A TMB é a energia mínima necessária para manter funções vitais do corpo e representa a maior parte do gasto energético no corpo. Isso depende principalmente do tamanho corporal e da massa muscular.

Esses mecanismos foram úteis para nossos ancestrais que enfrentavam longos períodos de escassez de alimentos. O hipotálamo desempenha um papel crítico no controle tanto do apetite quanto da produção de calor pelos tecidos termogênicos.

Estudo aponta mecanismos de controle de apetite

Alguns mecanismos estão envolvidos no controle do apetite e saciedade no cérebro. Os neurônios AgRP no hipotálamo são os mais fortes reguladores da fome, saciedade e comportamentos em busca de comida. Parece que esse sistema é um mecanismo conservado durante a escassez de alimentos e desempenha um papel semelhante durante dietas de restrição calórica.

Um estudo recente revelou que um amplificador sináptico, localizado no hipotálamo, pode desempenhar um papel na interrupção do controle normal da fome. Os pesquisadores descobriram que os neurônios liberadores de TRH fazem sinapse com os neurônios AgRP e amplificam essas sinapses durante a privação de alimentos. Essa amplificação sináptica leva a um aumento na ingestão de alimentos e ganho de peso em camundongos.

Os resultados sugerem que direcionar o amplificador sináptico no hipotálamo pode ser uma estratégia promissora para tratar a obesidade. No entanto, mais pesquisas são necessárias para confirmar essas descobertas e determinar a eficácia e segurança desse enfoque em humanos.

A regulação do metabolismo

O hipotálamo também controla os hormônios da tireoide, que desempenham um papel significativo na regulação do metabolismo. Além disso, influencia diretamente o apetite enviando e recebendo sinais relacionados à leptina, insulina e grelina.

Taxa metabólica basal e restrição calórica

A TMB é influenciada pelo número de calorias consumidas na dieta em comparação com o gasto de energia. O consumo excessivo de energia parece aumentar a TMB, enquanto dietas muito baixas em calorias levam a uma diminuição na TMB. Como a taxa metabólica basal é o principal fator no gasto de energia diário, reduzi-la através da restrição calórica torna desafiador para pessoas obesas perderem peso e manterem o peso perdido.

No estudo, foi demonstrado que os neurônios AgRP são necessários para direcionar o metabolismo para a conservação de energia e armazenamento de lipídios. Isso é alcançado, em parte, pela redução do gasto de energia nos tecidos termogênicos.

Mudança de hábito

A maioria de nossos comportamentos e decisões na vida cotidiana é influenciada por funções cerebrais inconscientes. Esses sistemas inconscientes ocorrem durante repetições de comportamentos específicos e sinais de feedback percebidos a longo prazo. Esses comportamentos repetidos criam novas conexões neurais em regiões específicas do cérebro e funcionam como circuitos automáticos que controlam decisões diárias e hábitos comportamentais.

O cérebro requer menos energia para decisões e comportamentos não intencionais e automáticos do que para mecanismos conscientes. Romper esses circuitos requer esforços conscientes e intencionais significativos para estabelecer novas conexões neurais para lidar com os circuitos existentes.

O cérebro adaptável

A neuroplasticidade autodirigida refere-se a capacidade de readaptar intencionalmente seu cérebro para desenvolver hábitos positivos. As pessoas conseguem isso principalmente por meio de reflexão ativa. Aqui estão algumas técnicas para evitar quebrar uma dieta:

Substituir o hábito por outro

Evitar situações tentadoras

Praticar a atenção plena

Participar da terapia em grupo

Recompensar a si mesmo para se manter motivado para ações adicionais

