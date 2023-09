Precisa de dinheiro? Nubank anuncia grande novidade

O Nubank surpreendeu com uma inovação notável ao introduzir um novo método de concessão de empréstimos, tornando o acesso ao crédito mais fácil e rápido para seus clientes. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba as principais vantagens oferecidos pelo banco digital para quem contratar o crédito pessoal.

Conheça as vantagens ao contratar o empréstimo pessoal Nubank. | Foto: Reprodução

Mudança de regras no crédito Nubank

Em 2022, o Nubank lançou uma inovação impressionante para seus clientes: o empréstimo com dinheiro guardado como garantia. Entretanto, neste ano, o banco digital decidiu fazer algumas mudanças notáveis, permitindo que os usuários utilizem o saldo em suas contas como garantia para obter empréstimos de forma rápida e descomplicada.

Além disso, eles estão oferecendo taxas de juros mais baixas do que a média do mercado. O principal objetivo dessa modalidade é facilitar o acesso ao crédito, eliminando a burocracia e tornando-o mais acessível para todos. Entre outras palavras, se um usuário já possui dinheiro em sua conta na fintech, ele pode obter um empréstimo instantaneamente ou transferir um valor no momento da contratação, tornando o processo mais simples.

Entenda o funcionamento do empréstimo

O funcionamento é bastante simples: o valor presente na conta do Nubank serve como garantia para o empréstimo, mas o montante original permanece intacto. Esse valor é então investido em um produto de renda fixa que oferece um rendimento superior aos 100% do CDI. Isso significa que o dinheiro do cliente continua trabalhando para ele enquanto o empréstimo é utilizado.

As opções de pagamento são flexíveis, com a possibilidade de parcelamento em até 24 vezes, sendo que o valor da primeira prestação só precisa ser pago após 90 dias da contratação. É importante lembrar que a quantia utilizada como garantia fica bloqueada para uso, mas isso não é um problema, pois continua rendendo até que o empréstimo seja quitado.

E como é possível contratar esse empréstimo?

Para contratar esse empréstimo, basta acessar o aplicativo do Nubank e seguir as etapas na seção “empréstimo”. O usuário pode simular o valor desejado e seguir as instruções até concluir o processo. Além disso, é possível realizar várias simulações para encontrar a oferta que melhor se adapte à sua situação financeira, sem nenhum compromisso. É importante estar ciente das consequências em caso de atraso no pagamento.

Evite pagar com atraso

Se o pagamento não for efetuado no prazo estipulado, será necessário pagar juros de 1%, além de uma multa fixa de 2%. Além disso, serão adicionados juros diários até que a situação seja regularizada. No entanto, se o atraso persistir por 20 dias, o valor usado como garantia poderá ser utilizado para quitar as parcelas em atraso. Portanto, é importante cumprir com os prazos para evitar custos adicionais e o uso do depósito de garantia para cobrir o valor em atraso.

