EUA tem protocolo em caso de apocalipse zumbi: CONOP 8888

Protocolo zumbi – Em um momento em que zumbis dominam a cultura pop, você ficaria surpreso em saber que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos também está atento a eles? Pois bem, essa informação não é roteiro de filme. O estratégico CONOP 8888, conhecido informalmente como o plano militar dos EUA para um apocalipse zumbi, transcende o mero imaginário hollywoodiano e oferece uma ferramenta de treinamento abrangente para as forças armadas.

O CONOP 8888 detalha estratégias para combater uma ameaça zumbi singular, demonstrando a versatilidade do exército dos EUA. Foto: divulgação

Plano de ação contra apocalipse zumbi

Desenvolvido em 2011 pelo Comando Estratégico dos Estados Unidos (USSTRATCOM), o CONOP 8888 não é uma brincadeira de Halloween ou uma forma criativa de aliviar o estresse da tropa. O plano foi elaborado como um exercício sério de treinamento e preparação para cenários extremos. A lógica por trás é clara: se você está preparado para lidar com uma invasão de mortos-vivos, então, basicamente, está preparado para qualquer tipo de cenário catastrófico que possa resultar em pânico em massa, transformação de civis em hostis ou até a necessidade de imposição de lei marcial.

O CONOP 8888 detalha uma série de “ameaças zumbis” que variam em complexidade e origem. Isso vai desde zumbis patogênicos, aqueles que seriam criados por meio de um vírus, até zumbis resultantes de experimentação oculta e zumbis de radiação. O documento é meticuloso e não poupa esforços para considerar vários aspectos, até mesmo globais, que uma situação de tal magnitude exigiria. Afinal, como bem pontua o relatório, zumbis não precisam de passaporte e definitivamente não se importariam com fronteiras internacionais.

A primeira etapa do plano foca na educação tanto das forças armadas quanto do público geral sobre a natureza da ameaça que os zumbis representam e quais seriam as contramedidas mais eficazes. Isso é crucial porque zumbis, ao contrário dos adversários convencionais, não podem ser dissuadidos ou convencidos a desistir. O conhecimento, neste caso, atua como uma importante primeira linha de defesa. Posteriormente, o plano se volta para uma série de operações com o objetivo de restaurar a confiança pública, fator considerado vital durante períodos de crise.

Neste contexto, a colaboração internacional se revela fundamental. Segundo o documento, seria essencial o esforço coordenado não apenas para proteger o território dos Estados Unidos, mas também seus aliados e, pasmem, até mesmo os países considerados adversários tradicionais. Afinal, os zumbis são uma ameaça universal.

Zumbis de Galinha

E para adicionar um toque de humor e mostrar que os militares também têm senso de humor, o relatório inclui uma categoria especial de “Zumbis de Galinha”. Por mais absurdo que possa parecer, essa inclusão tem um propósito: reforçar que o exercício visa essencialmente o treinamento, mais do que qualquer plano acionável.

Em última análise, o CONOP 8888 serve como uma ferramenta extremamente útil para o planejamento de respostas a eventos caóticos e amplos, que vão desde pandemias até desastres naturais. Ele proporciona uma oportunidade inestimável para os planejadores militares pensarem fora da caixa, desafiarem convenções e se prepararem para cenários extremamente imprevisíveis. É uma lembrança de que, na era moderna, as forças armadas devem estar sempre um passo à frente, seja para combater inimigos convencionais ou, quem sabe, enfrentar uma ameaça tão cinematográfica quanto um apocalipse zumbi.

