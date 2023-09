Cuidado com extensões do Google Chrome! Estudo faz revelação chocante

Extensões do Chrome – Pesquisadores alertam para uma preocupante brecha de segurança que pode deixar usuários do Google Chrome vulneráveis a ataques hackers. Uma recente investigação acadêmica revela que as extensões do navegador, utilizadas por milhões de pessoas em todo o mundo, podem ser o elo fraco que dá acesso a dados pessoais, como senhas e informações bancárias. Mas, quão seguro é navegar na web com o Google Chrome e suas extensões?

Extensões do Chrome podem expor dados pessoais a hackers, alerta estudo da Universidade de Wisconsin-Madison. Foto: divulgação

Segurança no Google Chrome

O estudo, conduzido por cientistas da Universidade de Wisconsin-Madison nos Estados Unidos, aponta falhas que podem comprometer a privacidade dos usuários e seus dados sensíveis. A pesquisa foi divulgada pelo site Tech Xplore e também está disponível no servidor de pré-impressão arXiv. Segundo a investigação, a vulnerabilidade reside no modo como as extensões do navegador acessam o código-fonte das páginas da web. Isso inclui sites populares e amplamente utilizados como Google, Amazon, Citibank, Capital One e até mesmo o Serviço de Receita Interna dos Estados Unidos.

O problema se intensifica, pois as medidas de proteção recentemente introduzidas pelo Google para o Chrome não foram eficazes na resolução da questão. Embora haja restrições mais rígidas no acesso de extensões às informações, os pesquisadores apontam que não existe uma barreira de proteção robusta entre as páginas da web e as extensões, criando oportunidades para que invasores explorem essas falhas.

Asmit Nayak, um dos estudiosos envolvidos na pesquisa e aluno de graduação em Ciência da Computação na Universidade de Wisconsin-Madison, acrescentou ainda mais gravidade à situação. Ele e sua equipe identificaram 190 extensões que têm a capacidade de acessar diretamente campos de senha em páginas da web. Além disso, descobriram que algumas dessas senhas estavam armazenadas em texto simples nos arquivos HTML das páginas, tornando-as alvos fáceis para cibercriminosos.

De forma ainda mais alarmante, os pesquisadores identificaram uma extensão que já explorou essas vulnerabilidades, contornando os controles de segurança da Chrome Web Store, a plataforma onde essas extensões são disponibilizadas. Isso coloca uma pressão significativa sobre o Google, que agora precisa agir rapidamente para corrigir essas falhas de segurança em sua loja de extensões.

Os pesquisadores propõem algumas soluções para mitigar o risco. A primeira sugestão envolve o aprimoramento do código das extensões, incorporando JavaScript para proteger as informações sensíveis. A segunda recomendação é a implementação de um recurso no navegador que alerte o usuário quando uma tentativa de acesso a dados sensíveis for detectada. Tais medidas sublinham a importância de reforçar as políticas e práticas de segurança, não apenas para proteger a privacidade dos usuários, mas também para assegurar a integridade dos sistemas em que confiam.

Vulnerabilidade

O estudo ressalta que a vulnerabilidade pode afetar websites extremamente importantes e chama a atenção para a urgência na resolução do problema. Enquanto o Google já informou que está investigando a questão, empresas como a Amazon também estão incentivando boas práticas de segurança para proteger os dados dos usuários.

Em um mundo cada vez mais digitalizado, onde a privacidade é constantemente ameaçada, o estudo serve como um alerta crítico sobre os riscos inerentes à navegação na web e coloca em xeque a eficácia das medidas de segurança atualmente em vigor. É um chamado à ação para empresas de tecnologia, desenvolvedores e usuários, para que repensem a forma como interagem com a internet e as extensões de navegadores.

