Snapchat quer proibir adolescentes de conversarem com estranhos

Função importante no Snapchat – O Snapchat lança uma iniciativa de segurança destinada a proteger sua base de usuários mais jovens e vulneráveis. Esse anúncio ocorre após um crescente escrutínio do Comitê de Comércio do Senado dos Estados Unidos, colocando a plataforma sob a lupa juntamente com outras redes sociais populares como TikTok e YouTube. Mas, qual é a verdadeira eficácia dessas novas medidas de segurança na proteção dos adolescentes no mundo digital?

O Snapchat implementou novas restrições para proteger os adolescentes e tornar mais difícil a interação com estranhos. Foto: divulgação

Controle parental no Snapchat

O Comitê de Comércio do Senado norte-americano vem questionando, desde 2021, a eficácia de várias plataformas de mídia social em manter os adolescentes a salvo de interações indesejadas e potencialmente perigosas. No caso do Snapchat, a empresa se tornou alvo de exame aprofundado e decidiu agir, introduzindo mudanças focadas principalmente em contas de usuários entre 13 e 17 anos. O objetivo é dificultar o acesso de adultos desconhecidos a esses perfis.

De acordo com informações do site Engadget, a nova atualização representa uma alteração significativa no algoritmo que rege as contas desses jovens usuários. Agora, o sistema exigirá um maior número de amigos em comum para que os perfis de adolescentes apareçam em pesquisas e sugestões de contas. Isso torna mais difícil para estranhos entrarem em contato com eles, reduzindo o risco de interações inadequadas ou perigosas.

Mas a empresa vai além. Se, mesmo com a mudança no algoritmo, os adolescentes conseguirem estabelecer conexão com pessoas com quem não têm muitos amigos em comum, o aplicativo exibirá alertas para encorajá-los a interagir somente com conhecidos. Esses avisos virão acompanhados de opções práticas para bloquear ou denunciar o usuário desconhecido, dando mais ferramentas de controle aos usuários mais jovens.

Não apenas a interação está sob revisão. A atualização também traz um novo sistema de alerta para contas que compartilham material impróprio para menores de idade. Conteúdos inadequados serão prontamente removidos, e a conta que os compartilhou receberá uma notificação de advertência. Caso um usuário acumule um número significativo desses alertas em um período estipulado, a conta será desativada de forma permanente, conforme destacado pela própria empresa.

Seção informativa

O Snapchat também planeja lançar uma seção informativa direcionada aos pais. O objetivo é fornecer aos responsáveis uma compreensão mais aprofundada da dinâmica da rede social e instruções sobre como utilizar a função de ‘controle dos pais’, um recurso que pode ajudar a monitorar e limitar o acesso dos filhos a conteúdos e interações de risco.

Essa série de mudanças demonstra um esforço significativo do Snapchat para adequar-se às demandas por mais segurança para adolescentes no ambiente online. A questão permanece, no entanto, sobre quão eficaz essa abordagem será no mundo real e se outras plataformas seguirão o exemplo para criar um ambiente digital mais seguro para os usuários mais jovens. O debate também lança luz sobre o papel que os pais, educadores e os próprios usuários têm na gestão de sua segurança online, em um contexto cada vez mais complexo e cheio de desafios.

