Você já acreditou em uma desta 6 MENTIRAS sobre relacionamentos

Existem milhares de dicas e clichês sobre relacionamentos saudáveis propagadas por todos os cantos.Seja na internet ou no mundo offline, não falta gente para determinar regras acerca do que deve ser considerado um relacionamento feliz e um relacionamento tóxico. Contudo, por mais que tais “orientações” sejam válidas para evitar ciladas e relações abusivas, é importante analisar todo o contexto para saber se de fato tem algo de errado em um relacionamento ou se, na verdade, o que causa frustração entre casais é uma idealização de como deveria ser a vida a dois.

Será que você não está acreditando num mito de como deve aparentar uma relação saudável?

6 mitos sobre relacionamentos saudáveis

Segundo a especialista e pós-doutora, Jill P. Webe, é fácil romantizar o casamento e pensar que depois de encontrar o parceiro certo tudo será perfeito, como se a vida a dois não fosse mais ter nenhum problema. Ao se deparar com a realidade diária o casal percebe que no mundo real sempre existirão situações conflituosas, opiniões divergências e estresse. Afinal, seres humanos não são perfeitos e por mais compatível que o outro seja com você, é normal dificuldades surgirem. A questão é que ao notar que sua ideia de relacionamento saudável se trata de uma ilusão, muita gente se sente frustrada e pensa que o problema está no outro.

Veja aqui 6 mentiras que permeiam a ideia de relacionamento saudável e reflita se você não carrega algum deles.

1. Você sempre se sentirá próximo de seu parceiro (a)

Mesmo as pessoas mais parecidas vão pensar diferente sobre determinado assunto ou forma de conduzir a vida. Em alguns momentos o outro não vai te entender e você provavelmente se sentirá sozinho. É claro que é importante ter o apoio de quem está com você e não ter suas opiniões e sentimentos invalidados. Porém, sentir exatamente o mesmo que você às vezes é complicado. Ter empatia e respeito pela dor do outro é obrigatório, mas não significa que será a mesma coisa que estar na sua pele.

Por isso, em algumas situações é comum nos sentirmos sozinhos no mundo, como se ninguém nos compreendesse. Afinal de contas, nascemos e morremos sozinhos e só quem está conosco 24 horas somos nós mesmos. Ainda que você esteja 24 horas acompanhado (a), a única pessoal que possui acesso ilimitado a sua mente é você.

2. Você e seu parceiro (a) nunca brigarão

Outra mentira que permeia as crenças sobre relacionamentos. Como dito no item anterior, conflitos são inerentes à condição humana. Pessoas são diferentes, possuem hábitos e formas diferentes de enxergar a vida. Logo, ocorrer discussões é normal. O que vai diferenciar um atrito comum de uma relação tóxica são os motivos e proporções que tais atritos tomam.

Se as brigas são constantes e ocorre desrespeito entre as partes se transformando em violência física e psicológica, já se configura em um relacionamento abusivo. Neste caso, os conflitos devem ser tratados com seriedade. Se você não conseguir sair desta situação, não deixe de procurar ajuda.

3. Você e seu parceiro (a) estarão sempre juntos

Vocês não precisam estar sempre juntos para que tenham um relacionamento saudável. Você pode ter sua rotina, seus compromissos e hobbies e não serem os mesmos de quem está se relacionando com você. É bom cada um ter sua individualidade e tirar um tempo pra si. Até porque, talvez tenham lugares que o outro não gostará de frequentar, momentos em que cada desejará passar um tempo com os amigos e familiares ou até mesmo consigo mesmo. É comum alguns gostos de vocês serem diferentes, não sendo preciso deixar de fazer o que gosta por causa do outro.

É claro que pra dar certo o casal não pode ser completamente o oposto do outro. Pelo menos alguns interesses é necessário que tenham em comum. Tem que saber dosar o estar junto com o estar sozinho e perceber até que ponto as diferenças podem prejudicar o relacionamento.

4. O casal precisa ter relações sexuais frequentemente

Com o tempo é normal a atração sexual e a empolgação com o relacionamento ir diminuindo. O que não quer dizer que não gostam mais um do outro. Talvez seja um sinal de que a paixão está se transformando em amor.

A falta de sexo pode ter vários motivos. Um deles pode ser a rotina, estresse no trabalho, problemas familiares, emocionais e de saúde, cansaço, monotonia no relacionamento. É importante avaliar o que está causando o desinteresse sexual para poder pensar em soluções. Ter uma conversa honesta com quem está se relacionando é importante para resolver esta situação.

Em alguns casos, pode ser que realmente seja um sinal de que o relacionamento acabou e só falta efetivar o fim. Já em outros, dá para salvar a relação. Além disso, vale a pena observar como estão as outras interações entre vocês. Existe apoio? Companheirismo? Conexão mental e emocional? Não hesite em conversar com seu parceiro ou parceira e avaliar o que está afetando essa área no relacionamento de vocês.

5. Você nunca se sentirá rejeitado

Tem momentos que você precisará ficar um pouco sozinho para se autoconhecer, refletir sobre questões suas, etc, e seu parceiro (a) também. Às vezes o que você enxerga como rejeição, na verdade, é só o outro tirando um tempo para cuidar de si e se sentir renovado para continuar dividindo a vida dele ou dela com você. Não tire conclusões precipitadas.

6. Vocês sempre irão concordar em tudo

Pessoas têm pontos de vistas diferentes e divergir em certas ocasiões é normal e saudável. Desde que haja respeito e que as discordâncias não sejam impossíveis de lidar pra você, não tem problema algum. Pense sempre no seguinte: o que é aceitável e o que é um limite rígido pra você?

Não se esqueça que lidar com outras pessoas, em qualquer tipo de relacionamento, é sempre complicado. Avalie se aquilo é o que você deseja para si, mas sem deixar de lado a visão realista das coisas. Tenha sabedoria para perceber se você está criando expectativas irreais ou se realmente é preciso rever seu relacionamento.

