Moeda de R$ 1 surpreende e é vendida por preço SURREAL

Existe um grupo de colecionadores que estão dispostos a pagar um bom valor por moedas que são antigas, sabia? É isso mesmo, esse grupo são dos numismatas, que é um grupo de pessoas que tem interesse em colecionar moedas que raras e antigas. Hoje em dia, uma das moedas mais procuradas é um modelo específico de uma moeda de R$ 1.

Vale ressaltar que a antiguidade não só garante que essa moeda de R$ 1 real seja valiosa para esse grupo, pois como ela é uma moeda muito procurada existe um detalhe que faz com que essa moeda se torne mais desejada e valiosa. É uma moeda de versão limitada que foi fabricada pela Casa da Moeda do Brasil.

Ou seja, além de ser um modelo antigo de moeda e uma raridade, a conservação da moeda também conta muito para aumentar ainda mais o valor que pode ser cobrado para quem tem uma dessas. Outra característica que torna a moeda ainda mais valiosa é o erro de fabricação que aconteceu nas peças, por causa disso, os colecionadores estão dispostos a desembolar até o valor de R$ 650 por apenas uma única moeda.

confira se você tem essa moeda valiosa de R$ 1 real. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Moeda de R$ 1 real homenageia o rugby nos Jogos Olímpicos

Especificamente no ano de 2016, o Banco Central autorizou que a Casa da Moeda fabricasse algumas edições especiais para comemorar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, por isso várias modalidades esportivas foram desenhadas nessas moedas no valor de um real.

Uma delas que chamou bastante atenção foi o rugby. O lado da coroa da moeda ficou igual, mas o lado que tem a cara está uma estampa de dois jogadores de rugby disputando uma bola.

Essa moeda ainda tem legendas que está escrito “Brasil” e “Rio 2016” estampadas na moeda. Assim que comparar a quantidade da tiragem da moeda em relação a outras, a quantia autorizada de 20 milhões faz ela se tornar ainda mais requisitada e rara no mercado, porém esse não é o único motivo que faz essa moeda de um real se tornar especial para os colecionadores de plantão.

O que torna essa moeda tão valiosa e requisitada?

Conforme as informações do Banco Central, essa moeda que está homenageando ao rugby, o valor dessa é de somente R$ 13,00. Porém, a Casa da Moeda acabou cometendo alguns erros de fabricação dentro de alguns lotes de tiragem das moedas, então tem como as pessoas encontrarem um erro de fabricação do lado da cara dessas moedas.

Na moeda normal, o reverso (que na verdade é o lado da cara) precisa ficar de cabeça para baixo em reação ao seu anverso (que é o lado da coroa). Só que com o erro de fabricação, a cara e a coroa dessa moeda ficou no mesmo sentido.

