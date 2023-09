Especialistas revelam o que fazer para reduzir chances de AVC

Um AVC é um problema médico muito sério que pode ter consequências graves, sem contar o risco de morte. No entanto, muitos AVCs podem ser prevenidos com a adoção de cuidados adequados e a atenção aos fatores de risco.

Veja mais sobre algumas medidas essenciais que você pode adotar para diminuir a probabilidade de ter um AVC:

Veja o que os especialistas aconselham e quais são as dicas para evitar AVC. | Imagem by Hospital de Brasília, Internet

Como evitar um AVC

1. Controle a pressão arterial

A hipertensão arterial (pressão alta) é um dos principais fatores de risco para AVC. Portanto, é crucial monitorar regularmente sua pressão arterial.

Os valores recomendados devem ficar entre 120-130 para o máximo e 80-85 para o mínimo. Quando esses valores ultrapassam 140 para o máximo e 90 para o mínimo, o risco de acidente vascular cerebral isquêmico aumenta. Para prevenir o AVC, a pressão arterial baixa é a condição mais desejável.

2. Abandone o cigarro

Sabe-se que fumar danifica as paredes dos vasos sanguíneos, facilita a agregação de plaquetas e facilita a formação de placas que podem bloquear as veias e causar acidentes vasculares cerebrais. Por isso, parar de fumar é uma das ações mais importantes que você pode tomar para reduzir esse risco.

3. Controle o diabetes

Para pessoas com diabetes, manter os níveis de açúcar no sangue sob controle é vital. Siga um plano de tratamento recomendado pelo seu médico, que inclui dieta adequada, exercícios e, se necessário, medicação.

4. Gerencie seu colesterol

Altos níveis de colesterol estão ligados a um maior risco de AVC. Adote uma dieta saudável, rica em fibras e gorduras saudáveis, e mantenha seu colesterol sob controle com a orientação médica.

5. Nutrição saudável e atividade física

Uma alimentação equilibrada, com foco em frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, é essencial. Por outro lado, devem ser evitadas as gorduras de origem animal presentes em alimentos como as carnes, que devem ser consumidas em pequenas quantidades e de preferência brancas, ou os lacticínios. Mas não só isso. Esta restrição aplica-se também a doces e bebidas alcoólicas. Combine isso com a prática regular de exercícios para controlar o peso e melhorar sua saúde cardiovascular.

6. Beba com moderação

Se você consome bebidas alcóolicas, faça-o com moderação. Limitar-se a uma bebida por dia para mulheres e até duas para homens é uma diretriz razoável.

7. Controle o peso

A obesidade e o excesso de peso são importantes fatores de risco, principalmente nos casos de AVC isquêmico. Por isso, manter um peso saudável, com um estilo de vida menos sedentário e uma alimentação mais saudável são atitudes tão importantes.

8. Reduza o consumo de sal

Evite alimentos processados ricos em sódio, pois o sal em excesso na dieta pode elevar a pressão arterial.

9. Faça exames médicos regulares

Consulte seu médico regularmente para avaliar seu estado de saúde, verificar fatores de risco e discutir medidas de prevenção personalizadas.

Sintomas de AVC

De acordo com o Ministério da Saúde, existem alguns sinais que o corpo dá que ajudam a reconhecer um Acidente Vascular Cerebral. Os principais sinais de alerta para qualquer tipo de AVC são:

fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo;

confusão mental;

alteração da fala ou compreensão;

alteração na visão (em um ou ambos os olhos);

alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar;

dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.

Saiba mais: Sua saúde está boa? Olhe para suas unhas e descubra