“Modo espião”: como ativar a invisibilidade do WhatsApp

Às vezes, nos deparamos com a necessidade de visualizar o status no WhatsApp de um determinado contato, sem que seja notado.

Graças a um pequeno truque dentro do próprio aplicativo, isso é possível tanto para usuários de plataformas Android como de iOS (iPhone). Tal estratégia tem o objetivo de trazer mais liberdade e privacidade.

Primeiramente, é preciso entender que toda vez que se visualiza um status no WhatsApp, a pessoa é notificada. O aplicativo fornece a informação de quem, quando e o horário que abriram suas fotos ou vídeos.

Porém, existe um recurso escondido no aplicativo pode, entretanto, permitir que você veja esses conteúdos sem deixar rastros. Veja mais sobre o passo a passo.

Veja como ativar o modo invisivel do whatsapp e ver status sem ser notado. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Qual o segredo para visualizar status no WhatsApp sem ser visto?

A resposta está nas configurações de privacidade. Para chegar até elas, basta seguir o tutorial:

Abra o aplicativo do WhatsApp; Agora toque no ícone de configurações, localizado no canto superior direito (Android), ou inferior direito (iOS); Nas “Configurações”, clique na opção “Privacidade”; Por fim, role até o final da tela e desative a opção “Confirmações de leitura”; Pronto! Agora você pode visualizar os Status sem que seu nome fique registrado.

Existe alguma consequência ao utilizar esse recurso?

Embora seja possível com esse recurso visualizar os status de maneira anônima, é importante considerar as implicações de desativar as “Confirmações de leitura”.

Isso significa que você não receberá informações sobre quando suas próprias mensagens foram lidas pelos destinatários. Da mesma forma, os seus contatos também não terão mais a confirmação de que você leu as mensagens deles. Além disso, você também não conseguirá ver quem visualizou suas publicações nos Status.

Em outras palavras, ao desativar os recibos de leitura, você perde a capacidade de rastrear suas interações no aplicativo.

E se eu quiser voltar ao normal?

Caso você queira voltar ao normal e permitir que seus contatos vejam quando você visualizou seus Status ou leu suas mensagens, basta reativar as “Confirmações de leitura”.

Uma dica é reativar depois de visualizar os Status de quem você não quer que saiba. Assim, a privacidade volta a ser uma opção, e não uma imposição.

