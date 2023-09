Balde de água fria: WhatsApp terá funções incríveis, mas só para quem pagar

Com sua enorme base de usuários e o apoio da Meta, que detém os seus direitos, o app WhatsApp está bem posicionado para expandir sua presença no mercado corporativo e consolidar seu papel como uma plataforma de comunicação líder tanto para indivíduos quanto para empresas. Saiba quais os planos do aplicativo para alçar voos mais ambiciosos e o que pode estar por vir, logo abaixo.

WhatsApp planeja expandir alcance para setores corporativos. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp para poucos

O WhatsApp, amado aplicativo de mensagens da toda poderosa Meta, que também controla Facebook e Instagram, está se lançando em planos ousados para se tornar relevante no mundo dos negócios. Ao mesmo tempo, está buscando novas formas de fazer dinheiro.

A ideia da empresa é atrair as grandes corporações e oferecer novidades em automação como parte do seu plano de fazer dinheiro, que será integrado ao WhatsApp Business, direcionado especificamente para empresas. Saiba mais detalhes sobre o ambicioso plano da plataforma, logo abaixo.

Explorando novos rumos

A expansão para o mercado empresarial tem feito o WhatsApp fechar parcerias com grandes empresas. O foco é oferecer uma plataforma mais completa e versátil, indo além das simples mensagens de texto. Essa expansão engloba ferramentas de atendimento ao cliente, recursos de automação e outras funcionalidades adaptadas às necessidades das empresas.

Com uma base de usuários global que ultrapassa os 2 bilhões, o WhatsApp tem o objetivo de proporcionar às empresas uma maneira mais eficiente de se comunicar com seus clientes atuais e potenciais. Isso faz parte da estratégia de fazer dinheiro da Meta, a dona do WhatsApp, que busca gerar receitas adicionais, especialmente enquanto enfrenta questões de privacidade e regulamentação.

Estratégia para monetizar

A abordagem de fazer dinheiro da empresa envolve manter o uso básico do WhatsApp gratuito para os usuários comuns, enquanto cobra pelas funcionalidades avançadas destinadas às empresas. Essa tática permite que a empresa diversifique suas fontes de receita e diminua sua dependência da publicidade.

Embora o WhatsApp seja incrivelmente popular, enfrenta desafios significativos relacionados à regulamentação e à privacidade dos usuários. Mesmo assim, a empresa enxerga uma oportunidade importante no setor empresarial, principalmente em mercados em desenvolvimento, onde o aplicativo já tem uma base de usuários considerável. Um porta-voz da empresa afirmou que o WhatsApp já é uma ferramenta essencial para empresas menores, e que agora, o objetivo principal é levar esse sucesso para as empresas de grande porte, oferecendo serviços mais avançados e ferramentas com mais recursos voltado à automação”.

