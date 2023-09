De queridinho a odiado: todo mundo está desativando o modo escuro do celular; por quê?

Segundo pesquisa recente, os brasileiros tendem a permanecer acordados em média por 16 horas diárias, onde nove delas são dedicadas ao uso de telas, seja trabalhando no computador ou celular. Para amenizar os efeitos da chamada vista cansada, os usuários acabam ativando o recurso do modo escuro, mas esta tendência está mudando de uns tempos para cá. Entenda o motivo, logo abaixo.

Saindo de cena

De acordo com um levantamento realizado pela empresa Electronics Hub, os brasileiros tendem a permanecer acordados em média por 16 horas por dia, das quais nove horas são dedicadas ao uso de telas, seja em computadores ou celulares. Esse uso prolongado de dispositivos eletrônicos está tendo impactos significativos na saúde visual das pessoas, levando muitos a optarem pelo modo escuro como uma solução.

No entanto, recentemente, tem sido observado uma tendência surpreendente: o aumento das desativações desse recurso. Continue a leitura, a seguir, para entender as razões por trás dessa mudança de comportamento.

Modo escuro em dispositivos móveis

O modo escuro, como o próprio nome indica, é uma opção que substitui o tradicional fundo branco por tons mais escuros, com o objetivo de melhorar a experiência do usuário ao navegar por aplicativos. Essa funcionalidade oferece uma série de benefícios, desde a redução da fadiga visual até a economia de energia da bateria. No entanto, a decisão de desativá-la está se tornando cada vez mais comum.

Motivos para desativar o ‘dark mode’ no smartphone

Uma das principais razões para essa mudança de preferência está relacionada à dificuldade na leitura. Quando o modo escuro é ativado, as cores claras em textos e imagens são substituídas por tons mais escuros, o que pode tornar a leitura mais desafiadora devido à redução do contraste. Além disso, a diminuição da nitidez pode levar à fadiga visual, levando as pessoas a aumentarem o tamanho das letras para garantir uma visão mais clara.

Função pode causar efeito contrário e prejudicial

Outra desvantagem significativa do modo escuro é a tensão ocular que ele pode causar em certas situações. Surpreendentemente, a preferência por esse padrão pode resultar no efeito oposto ao desejado, intensificando a luz emitida pelas telas e aumentando ainda mais o contraste em relação ao ambiente. Essa exposição intensa à luminosidade pode causar desconforto, irritação e até mesmo afetar a qualidade do sono das pessoas.

Tecnologia x saúde: qual a sua prioridade?

Em resumo, embora o modo escuro tenha sido adotado inicialmente por suas vantagens, como a redução da fadiga visual e a economia de bateria, muitos usuários estão optando por desativá-lo devido às dificuldades na leitura e à tensão ocular que pode causar. A decisão de usar ou não esse recurso depende das preferências pessoais e das necessidades individuais de cada usuário, destacando a importância de encontrar um equilíbrio que seja mais confortável para a saúde visual.

