Como funcionará o novo empréstimo no Pix?

O Pix é, atualmente, a modalidade de transações financeiras mais utilizada no país. No entanto, os usuários deste tipo de sistema já podem comemorar um plus para este prático recurso. A possibilidade de, futuramente, fazer um empréstimo usando o Pix. De acordo com as projeções e análises realizadas pelo Banco Central, a inclusão de crédito é uma das inovações que podemos esperar nas próximas etapas do sistema de pagamentos instantâneos. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Novo recurso dentro do Pix

Imagine a facilidade e rapidez de obter um empréstimo usando o Pix. De acordo com as projeções e análises realizadas pelo Banco Central, a inclusão de crédito é uma das inovações que podemos esperar nas próximas etapas do sistema de pagamentos instantâneos.

Renato Gomes, diretor responsável pela organização do sistema financeiro e resolução no BC, compartilhou com o público sua visão de que “a oferta de crédito é uma ampla avenida de desenvolvimento para o Pix”. Ele acredita que em breve o Pix crédito estará integrado ao open finance. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre a novidade que pode chegar em breve para o Pix, logo abaixo.

Expansão da modalidade

Durante uma transmissão ao vivo, Gomes destacou que “quando opções de crédito estiverem disponíveis via Pix, o canal será o open finance”. A ideia é que esses dois sistemas colaborem para criar produtos de financiamento, expandindo as possibilidades de uso da plataforma para os consumidores.

Pix automático

Além disso, durante a transmissão ao vivo no YouTube, o diretor do BC reforçou o lançamento do Pix automático, uma funcionalidade que permitirá pagamentos recorrentes semelhantes a débitos automáticos. A previsão é que essa novidade esteja disponível a partir de abril de 2024. Gomes explicou que “com o Pix automático, qualquer empresa ou receptor poderá configurar débitos automáticos, sem a necessidade de estabelecer acordos com as instituições financeiras”.

Transações por Pix históricas

Ele também mencionou alguns destaques recentes do sistema de pagamentos, como o recorde de maior valor movimentado em uma única transação, que atingiu R$ 1,2 bilhão em dezembro de 2022. Embora esse marco seja impressionante, aproximadamente um terço das transações realizadas na plataforma envolvem valores inferiores a R$ 20, e apenas 7% das transferências superam R$ 200. O Pix é responsável por movimentar cerca de R$ 1,4 trilhão mensalmente, com a realização de 3 bilhões de operações realizadas por pessoas físicas e jurídicas.

A consolidação do Pix

No ano de 2022, o Pix continuou a ganhar popularidade, com mais de 133 milhões de pessoas físicas e 11,9 milhões de empresas utilizando o sistema no Brasil. Esse crescimento demonstra como as tecnologias de pagamento estão se adaptando para oferecer maior flexibilidade nas transações do dia a dia.

O Pix rapidamente se tornou um dos métodos de pagamento mais utilizados desde o seu lançamento, e serviços financeiros mais tradicionais, como o DOC, estão gradualmente perdendo espaço. Algumas instituições financeiras já optaram por interromper a oferta desse tipo de serviço, refletindo a mudança nas preferências dos consumidores em direção a soluções mais ágeis e eficientes como o Pix.

