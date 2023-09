Emoji de “soquinho”: qual é o verdadeiro significado dele no WhatsApp?

Todo mundo gosta de se comunicar pelo WhatsApp, isso porque tem uma diversidade, tem como enviar mensagens de texto, vídeo, áudio, figurinhas e emojis.

Os emojis são o destaque da vez, desde quando foi lançado se tornou parte integrante da nossa comunicação diária, principalmente dentro de aplicativos de comunicação, como o WhatsApp. Dentre eles, tem o emoji do punho fechado, mais conhecido como “soquinho”, esse emoji gera dúvidas em algumas pessoas para entender qual o seu verdadeiro significado.

Venha ler o artigo e entenda o significado desse emoji.

veja o signifcado desse emoji. Imagem: upklyak / FreePik

Qual é a origem do emoji do punho?

Nos anos 90, originado no Japão, os emoticons começaram evoluir de forma tão rápida que ninguém acreditou, além de estabelecer em praticamente todas as plataformas de comunicação online. E o emoji de punho também está dentro dessa família dos ícones considerados expressivos, que foi introduzido pela primeira vez no ano de 2010 com a atualização Unicode 6.0.

O verdadeiro significado do emoji do punho?

Vale ressaltar que o emoji do punho se apresenta em várias variações, como por exemplo do punho levantado, punho cerrado e o punho de irmão (que é uma saudação entre duas pessoas). E cada uma dessas formas carrega nuances específicas, mas nem todas elas possuem uma essência comum no significado.

Emoji do punho no WhatsApp

Força: O emoji do punho é amplamente utilizado para simbolizar força e determinação

Raiva ou Frustração: O punho cerrado é adotado para expressar irritação ou desagrado com alguma situação ou pessoa

O punho cerrado é adotado para expressar irritação ou desagrado com alguma situação ou pessoa Apoio e Incentivo: O punho levantado representa apoio ou motivação a alguém

O punho levantado representa apoio ou motivação a alguém Solidariedade: representa solidariedade

representa solidariedade Determinação e Resiliência: pode indicar a vontade de superar desafios

pode indicar a vontade de superar desafios Expressão de Luta Social: O punho erguido pode estar ligado à luta por direitos e causas sociais, sobretudo em contextos políticos

Como usar o emoji do punho de maneira correta?

O uso do emoji do punho no uso das mensagens, vai muito do propósito dessa mensagem de texto. Por isso que para enviar, vej ao contexto da conversa antes de inserir o emoji. Uma dica também é colocar outra emoji em sua conversa para analisar e verificar se condiz com o texto e se realmente está expressando o que deseja falar, caso contrário você coloque o emoji do punho.

Em casos de dúvidas de como usar essa emoji, tente verbalizar seus sentimentos, ou seja, use somente as palavras, assim não tem erro.

Variações do emoji do punho

Punho Levantado: Representa resistência e solidariedade. Usado para apoiar causas

Representa resistência e solidariedade. Usado para apoiar causas Punho Cerrado: Indica irritação ou determinação em enfrentar situações adversas

Indica irritação ou determinação em enfrentar situações adversas “Punho de Irmão”: Simboliza amizade e concordância.

O emoji de punho, podemos perceber, que pode assumir muitos significados e tudo vai depender do contexto da sua conversar para você poder enviá-lo de forma correta. Veja qual encaixa mais e envie para ter uma comunicação clara.

