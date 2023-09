Lisa e brilhante: faça creme de arroz para TIRAR MANCHAS da pele

O arroz já não é apenas um ingrediente importante na cozinha, seu uso no mundo da beleza e da higiene pessoal aumentou devido à sua enorme eficácia. Há décadas, as mulheres aplicam água de arroz no rosto para dar um extra de hidratação e ao mesmo tempo reduzir a presença de rugas.

Mas agora o creme de arroz tornou-se popular, uma preparação leve que ajuda a melhorar o tom da pele sem alterar a sua proteção natural. Além disso, tem poderes esfoliantes, hidratantes e antioxidantes que dão um brilho invejável aos rostos mais apagados.

Um dos principais benefícios é o seu poder clareador, ideal para combater manchas ou pequenas marcas de acne. O melhor de tudo é que você pode usá-lo tanto no rosto quanto no resto do corpo.

Creme de Arroz, veja os benefícios e comece a aproveitar. | Imagem de Alicja por Pixabay

Creme de arroz para clarear a pele

Você só precisará de: 1 xícara de arroz, 2 xícaras de água e um óleo essencial adequado para o rosto.

A preparação é muito simples:

Mergulhe a xícara de arroz com uma de água em uma tigela e mexa com a mão para limpar. Em seguida, deixe descansar durante a noite, na manhã despeje essa água e bata o arroz com a xícara de água restante.

O próximo passo é passar a mistura para remover os restos de arroz. O líquido deve ser cozido em fogo médio, sempre cuidando para não grudar ou queimar. Quando a mistura ficar cremosa, adicione as 5 gotas de óleo e está pronto.

O ideal é que você aplique esta máscara à noite, por alguns minutos; em seguida, lave-a com água e sabão, sem deixar vestígios, pois ao receber raios de sol pode causar algumas manchas na pele.

O que é bom para clarear o rosto rápido?

Aplicar óleos vegetais, como óleo de rosa mosqueta;

Fazer um tratamento estético, como laser, peeling químico ou de cristal; Usar cremes clareadores; Usar argila branca.

Tratamentos estéticos para clarear a pele

Existem vários tratamentos estéticos para clarear manchas na pele e, por isso, o ideal é consultar um dermatologista, pois esse é o profissional mais indicado para recomendar a melhor opção de acordo com o tipo de pele de cada pessoa.

Os principais tratamentos estéticos para clarear a pele são:

1. Peeling químico

O peeling químico é um tipo de tratamento estético que consiste em eliminar a camada mais superficial da pele por meio do uso de substâncias ácidas, tornando a pele mais uniforme, regenerada e sem manchas. Normalmente são necessárias 5 a 10 sessões para que se observem os resultados esperados, sendo recomendado intervalos de 25 dias entre cada sessão.

2. Peeling de cristal

O de cristal é um procedimento dermatológico que realiza a esfoliação da pele, removendo a camada mais superficial, estimulando a produção de colágeno, promovendo o rejuvenescimento e removendo as manchas provocadas pelo sol, acnes e estrias.

3. Peeling de diamante

O peeling de diamante é um tratamento estético que faz uma esfoliação da pele e retira as células mortas da camada mais superficial, sendo muito eficiente para amenizar manchas, diminuir a oleosidade da pele e combater rugas.

Saiba mais: Arroz cozido na geladeira pode esconder perigos OCULTOS