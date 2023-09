Segundo anunciado pelo WABetaInfo, site especializado em novidades do WhatsApp, a plataforma está se preparando para lançar mais uma atualização que trará grandes facilidades na funcionalidade de canais. O recurso, no entanto, ainda não tem previsão de ser lançado no Brasil e só foi liberado para 9 países. Entenda melhor o que está por vir, logo abaixo.

Novidade do WhatsApp ainda não chegou ao Brasil e já mudou. | Imagem: natanaelginting / freepik.com

Mais novidade chegando?

De acordo com informações do site especializado WABetaInfo, o WhatsApp está se preparando para lançar uma atualização que trará melhorias significativas na funcionalidade de canais.

Embora ainda não haja uma previsão oficial para a disponibilidade dessa função no Brasil, ela já está disponível em algumas regiões onde o WhatsApp está testando a versão final do aplicativo para dispositivos iOS e Android. Entenda melhor o que está por vir, logo abaixo.

Canais com filtros avançados

Os dados divulgados pelo WABetaInfo revelam que os canais do WhatsApp agora estão equipados com filtros avançados, tornando mais fácil para os usuários encontrar os conteúdos desejados. Quando os usuários usam a função de pesquisa, eles podem visualizar listas de canais na tela, divididos em categorias, como os mais populares, os ativos e outros específicos, com base nas preferências dos usuários.

Recurso do WhatsApp ainda não foi liberado

No entanto, os usuários brasileiros ainda não têm acesso aos canais no WhatsApp, mas podem ter uma ideia de como funcionará com base em recursos semelhantes disponíveis no Instagram e no Telegram. Nessas plataformas, os administradores são responsáveis por adicionar conteúdo aos canais, incluindo mensagens e atualizações. Os outros participantes podem apenas acompanhar e interagir por meio de reações.

Como funciona?

A introdução dessa funcionalidade pode apresentar um desafio para os usuários que desejam encontrar conteúdo específico, o que provavelmente motivou o desenvolvimento dos filtros de busca. Por exemplo, se alguém quiser encontrar conteúdo relacionado a um clube de futebol, poderá usar o filtro de pesquisa para encontrar o canal relevante e participar para receber todas as informações relevantes.

Ferramenta liberada em apenas 9 países

É importante observar que essa não é uma função em fase de teste, pois já está sendo gradualmente liberada em algumas regiões que podem usar os canais. Até o momento, países como Singapura, Colômbia, Quênia, Peru, Marrocos, Malásia, Ucrânia, Egito e Chile já têm acesso aos Canais desde junho.

No entanto, ainda não foram divulgados detalhes sobre a data de lançamento da função no Brasil. Mark Zuckerberg prometeu que os canais serão lançados em mais países até o final do ano, mas não forneceu informações específicas sobre como essa expansão ocorrerá ou quais regiões serão incluídas.

