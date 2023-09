Afinal, quantos dias da semana devo limpar minha casa? Esta é a resposta:

A casa é um ambiente que sempre precisa estar limpo para se tornar um ambiente organizado e agradável, no entanto ao mesmo tempo que deve se manter limpo é muito difícil a casa ficar organizado todos os dias. A limpeza regular não é apenas para a casa ficar bonita esteticamente, e sim porque também previne doenças e alergias.

Trouxemos esse texto com algumas dicas e truques caseiros para garantir uma limpeza profunda em sua casa, além de se tornar mais fácil para limpar todos os dias e ficar livre dos germes e bactérias.

dicas de como manter a casa limpa. Imagem: Pixabay

Quantas vezes por semana tem que limpar a casa?

A primeira dica é conseguir montar uma rotina de limpeza. É uma maneira eficaz, divida suas tarefas por dia da semana, e assim cada dia será para algo específico, como por exemplo toda quarta-feira é dia de lavar os banheiros, toda sexta-feira passar roupas, e assim por diante.

Fazendo essa rotina você vai evitar acumular muita sujeira na sua casa e garantir que mais de uma área da sua casa esteja limpa.

Outro ponto que não podemos esquecer de esclarecer, pois é uma dica boa: organize a casa antes de limpar. Organize todos os itens da casa, guarde os objetos nas gavetas, tire a bagunça do armário e das estantes, assim o ambiente vai ficar mais visível e organizado, isso vai te ajudar na hora da limpeza e não vai ficar sujeira acumulada.

Truques para limpar a casa

Um truque muito bom e usado pelas donas de casa é começar essa limpeza de cima para baixo, ou seja, comece limpando as áreas mais altas da sua casa, como armários e prateleiras e logo em seguida vai indo para as áreas baixas, como o chão.

Pois quando limpa as partes altas, a sujeira cai no chão, por isso é mais fácil fazer dessa maneira e fazer apenas um único trabalho. Já os produtos de limpeza, tem diversas opções nos supermercados, com vários preços diferentes e para cada tipo de limpeza e sujeira.

A dica é ler todo o rótulo de instrução antes de comprar e de usar, para saber se realmente aquele produto vai te ajudar no que precisa e saber a quantidade certa na hora da diluição para não causar danos nos móveis da sua casa.

Vale ressaltar que o piso é onde mais acumula sujeira, principalmente onde tem muito tráfego, como por exemplo a cozinha e a entrada da casa, por isso é bom pesquisar sobre o seu piso e qual o método de limpeza dele, para não causar danos. Como por exemplo o piso de madeira, que deve ser limpo somente com produtos indicados para madeira.

