Victoria revela sua máscara de abacate para tirar rugas naturalmente

Existe um segredo de antienvelhecimento que Victoria Beckham usa e é sua máscara de abacate para rugas, que a mantém tão bonita e saudável aos 49 anos.

Antes de aderir a essa tendência, lembre-se de consultar um médico dermatologista para evitar reações adversas. Especialmente se você for propensa a alergias, tiver acne ou pele sensível.

Saiba como fazer e quais os benefícios da máscara de abacate para tirar rugas de forma natural. Imagem: dashu83 / FreePik

Como preparar uma máscara de abacate para rugas que Victoria Beckham usa?

Para realizar esta maravilhosa receita, você precisará de um abacate médio maduro e um pouco de água.

A própria Victoria Beckham explicou como preparar a máscara de abacate que ela usa em uma entrevista, e que todas as mulheres entre 40 e 60 anos agradecemos.

“É muito fácil de fazer. Você só precisa amassar um abacate e misturá-lo até formar uma pasta; adicione um pouco de água e aplique-o no seu rosto. Aguarde 15 minutos e lave o seu rosto com água”, confessou a famosa ao Huffington Post Style.

Da mesma forma, a estilista revelou que às vezes combina-o com outros poderosos ingredientes caseiros para potencializar o seu efeito, como o iogurte, o mel ou a aveia.

Quais são os benefícios do abacate para a pele?

De acordo com o portal, o uso de abacate no rosto é uma ótima ideia, pois ele é carregado de antioxidantes, vitamina C e E, que “previne a oxidação celular ao potencializar a produção de colágeno, prolongando a juventude ao retardar a aparência de marcas de expressão”. Por essa e muitas outras razões, devemos incluí-lo na nossa rotina de beleza.

Benefícios da máscara de abacate

A aplicação regular de uma máscara que contenha abacate é um cuidado essencial para a pele do rosto. Já comentámos que é útil para controlar o acne, prevenir o fotoenvelhecimento, atenuar as rugas e eliminar as olheiras, bem como para manter a pele perfeitamente hidratada.

Pode passar abacate puro no rosto?

Para usar abacate como um hidratante facial, a pessoa pode retirar o interior do abacate e massagear no rosto. Deixar o resíduo por aproximadamente 15 minutos, e enxaguar o rosto com água morna. O óleo de abacate de frasco pode também ser usado para hidratar a face pela noite.

