Ela encontrou criatura misteriosa em prédico e ficou chocada

Selena Sheikh, uma mulher de Singapura, teve sua atenção redobrada após a amiga notar algo diferente em um dos arranha-céus. Ela participava do Music Run, um evento anual do país, que consiste em corrida com tema musical. No entanto, não imaginava se deparar com a criatura, conforme o relato.

Quando a dupla escalou o telhado de um dos prédios, enxergaram o que parecia ser um grande pavão no arranha-céu. Claramente, as duas mulheres não deixaram de registrar o momento, misturado com excitação e choque.

Como é incomum encontrar pavões na cidade, sendo mais presentes em Sentosa, uma ilha na costa sul do país, Sheikh não conseguia esconder sua perplexidade. Na foto capturada, a criatura presente no alto ainda parecia ser muito grande, deixando a situação ainda mais chocante.

Ela encontrou uma criatura misteriosa em prédio e ficou chocada com o que viu. | Foto: Reprodução / Tik Tok

Identidade finalmente revelada

O mistério envolvendo a presença da criatura foi concluído quando a dupla de amigas resolveu dar um zoom na imagem. Elas finalmente perceberam o que se passava e não deixaram de rir da situação.

Na realidade, o ser encontrado no arranha-céu não se tratava de um pavão. Era apenas uma garça que alimentou a imaginação das amigas.

A moça ainda ficou impressionada com o registro e decidiu compartilhar em um grupo do Facebook, interrogando os internautas sobre a criatura, de fato, ser um pavão. Diversos usuários da rede social também acreditaram ser, apesar de se tratar apenas de uma impressão.

Para completar, Sheikh ainda é considerada como uma observadora assídua de pássaros, o que torna sua experiência com o ocorrido ainda mais marcante e inusitada.

