Quem recebe benefício estadual pode receber Bolsa Família ao mesmo tempo?

O programa de transferência de renda Bolsa Família é auxílio do Governo Federal criado com o propósito de combater a pobreza e promover a inclusão social no Brasil. Desde sua criação, no fim de 2003, esse auxílio se estabeleceu como uma das principais ferramentas para reduzir as desigualdades sociais no país. No entanto, em 2023 o programa social passou por mudanças e estabeleceu novas regras para quem pretende solicitar o benefício. A seguir, entenda melhor os requisitos do Bolsa Família e quem está apto a receber.

Regras do programa em jogo

Entendendo o Bolsa Família

O Programa Bolsa Família é uma iniciativa do Governo Federal que busca assegurar uma renda básica para famílias em situação de vulnerabilidade social. Além disso, ele tem como objetivo integrar políticas públicas e fortalecer a proteção social dessas famílias, a fim de que elas possam conquistar a autonomia e superar as dificuldades enfrentadas.

Quem tem direito ao auxílio?

Para se qualificar para o Bolsa Família, é necessário atender a certos critérios estipulados pelo programa. A regra principal estipula que a renda mensal por pessoa da família não deve exceder R$ 218,00. Isso implica que a soma da renda de todos os membros da família dividida pelo número de pessoas que a compõem não pode ultrapassar esse limite.

É importante destacar que, mesmo que a família possua uma renda superior a esse valor, ela ainda pode ser elegível ao benefício, desde que cumpra os demais requisitos e esteja em situação de vulnerabilidade social.

Como se inscrever?

A inscrição no Bolsa Família requer que a família esteja cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O cadastro é realizado de forma presencial nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) dos municípios.

Durante o processo de cadastramento, é necessário apresentar o CPF ou o título de eleitor de todos os membros da família, juntamente com outros documentos que possam ser solicitados. É de suma importância manter as informações do Cadastro Único sempre atualizadas, especialmente em relação a mudanças de endereço, número de telefone e composição familiar.

As 4 categorias de benefícios do programa

O Bolsa Família é composto por quatro categorias de benefícios, destinados a diferentes grupos familiares. São eles:

1. Benefício básico: Destinado a famílias em extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa. O valor do repasse é de R$ 89,00.

2. Benefício variável: Pago a famílias que tenham gestantes, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos incompletos. O valor do benefício varia de acordo com a idade e a quantidade de pessoas nessa faixa etária na família.

3. Benefício variável jovem: Pago a famílias que tenham adolescentes entre 16 e 17 anos. O valor do benefício é de R$ 48,00 por adolescente.

4. Benefício para superação da extrema pobreza: Pago a famílias que, mesmo recebendo outros benefícios do Bolsa Família, ainda se encontrem em situação de extrema pobreza. O valor do benefício varia de acordo com a renda e a composição familiar.

Requisitos essenciais do Bolsa Família

O Bolsa Família impõe algumas condicionalidades, ou seja, compromissos que os beneficiários devem cumprir para continuar recebendo o benefício. Esses requisitos estão relacionados à saúde e à educação. No que diz respeito à saúde, as famílias devem seguir o calendário de vacinação das crianças, fazer o acompanhamento nutricional e realizar o pré-natal das gestantes.

No campo da educação, é requerida uma frequência mínima de 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75% para adolescentes de 16 e 17 anos. Além disso, é fundamental que as crianças estejam matriculadas na escola e frequentem regularmente as aulas.

Como é feito o pagamento?

O pagamento do Bolsa Família ocorre mensalmente, de acordo com o calendário estabelecido pelo programa. Os repasses são depositados em uma conta da Caixa, seja do tipo Conta Poupança Social Digital ou conta corrente.

Os beneficiários têm a opção de sacar o dinheiro utilizando o cartão do Bolsa Família em caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências da Caixa. Além disso, também é possível realizar transações bancárias por meio do aplicativo da Caixa, como transferências e pagamento de contas.

A consulta ao benefício

Os beneficiários do Bolsa Família podem monitorar a situação do benefício por meio do aplicativo Bolsa Família, disponível para dispositivos Android e iOS. Este aplicativo permite consultar informações sobre o programa, o valor do benefício, o calendário de pagamento e outras informações relevantes.

Além do aplicativo, também é possível obter informações por meio do site oficial do Bolsa Família ou entrar em contato com o Ministério da Cidadania, responsável pela administração do programa.

Perda de emprego ou alteração na renda familiar

Se um beneficiário do Bolsa Família perder o emprego ou ocorrer uma mudança na renda familiar que ultrapasse o limite estabelecido pelo programa, é essencial informar essa alteração ao CRAS responsável pelo cadastro. O benefício poderá ser mantido por um período de transição, permitindo que a família se ajuste à nova realidade.

Um protagonista social

O Bolsa Família ocupa, atualmente, um papel de protagonismo na luta contra a diminuição da pobreza e no fomento à inclusão social no país. A garantia de renda básica para famílias em situação de extrema pobreza, contribui para o combate à desigualdade, oferecendo oportunidade de desenvolvimento a milhões de pessoas no Brasil.

Recado a quem precisa

Se você atende aos critérios do Bolsa Família, não deixe de realizar o cadastro no Cadastro Único e buscar informações junto ao CRAS do seu município. Essa pode ser a porta de entrada para uma vida mais digna e com perspectivas melhores para o futuro. Lembre-se de cumprir os requisitos do programa, como investir na educação e na saúde da sua família e buscar oportunidades de emprego e empreendedorismo.

