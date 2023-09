Fuga da cadeia: brasileiro foge de penitenciária escalando telhado nos EUA

Após a ousada fuga de condenado brasileiro da cadeia, autoridades responsáveis pelo caso, incluindo a promotora distrital do condado de Chester, não quiseram comentar publicamente sobre os detalhes da fuga de Danilo, mas afirmaram que o caso está sob investigação com o objetivo de recapturá-lo. Continue a leitura e saiba mais detalhes, a seguir sobre o crime cometido pelo brasileiro.

Câmera de vigilância da prisão registrou o momento em que o brasileiro escapou do complexo. | Foto: Reprodução

Escalada ousada no exterior

O brasileiro Danilo Cavalcante, condenado por homicídio nos Estados Unidos, conseguiu escapar de uma prisão na Pensilvânia ao escalar o teto de um dos edifícios da unidade prisional. As autoridades locais revelaram novos detalhes sobre a fuga ocorrida recentemente.

Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre a ousada fuga do criminoso, além do crime praticado pelo brasileiro.

Leia mais: Crime não descansa! Novo golpe da portabilidade; veja como se proteger

Entenda como foi a fuga

Danilo Cavalcante, de 34 anos, escalou o telhado de um prédio da prisão localizada em Pocopson Township, conforme relatou uma fonte ao jornal The Philadelphia Inquirer, mantendo sua identidade em sigilo. O edifício escolhido por Danilo estava próximo a uma área de exercícios da prisão. Após alcançar o teto, ele correu pelo telhado e escapou para uma área menos vigiada da penitenciária, onde conseguiu deixar o local. Vale ressaltar que outro detento já havia utilizado um método semelhante para fugir da mesma prisão em maio deste ano, mas acabou sendo recapturado algumas horas depois.

As autoridades responsáveis pelo caso, incluindo a promotora distrital do condado de Chester, Deborah Ryan, e a porta-voz do condado, Rebecca Brain, não quiseram comentar publicamente sobre os detalhes da fuga de Danilo, mas afirmaram que o caso está sob investigação com o objetivo de recapturá-lo.

Relembrando o crime

Danilo Cavalcante havia sido condenado à prisão perpétua em 22 de setembro por assassinar sua ex-namorada, Deborah, de 34 anos, a facadas. Ambos eram brasileiros, mas o crime ocorreu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O assassino escapou da prisão do condado de Chester na manhã de 31 de agosto, sendo considerado extremamente perigoso pelas autoridades.

De acordo com as informações apresentadas pela promotoria, Danilo esfaqueou a mulher até a morte na frente de seus filhos, que na época tinham 4 e 7 anos. O crime aconteceu em abril de 2021, quando Cavalcante não aceitou o fim do relacionamento.

Em entrevista ao Uol, Sarah Brandão, irmã de Deborah, detalhou a trágica cena: “Foi enquanto ela estava pegando as compras do supermercado em seu carro, com as crianças. Ele a agarrou pelo cabelo e a atacou no peito, deixando as crianças testemunharem o terrível ato.”

Leia também: O que Charles Manson e sua “família” fizeram? Integrante da seita saiu da prisão após 53 anos

*Com informações do Uol.