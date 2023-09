Limite de mais de R$ 4,5 mil em menos de 8 minutos; Nubank ensina

O Nubank, é um dos principais bancos digitais do Brasil, criou uma ferramenta importante para clientes que têm pouco ou nenhum limite no cartão de crédito. A função de Construir Limite é o primeiro passo para que milhares de usuários possam ter um limite mais alto, podendo chegar até R$5 mil. O objetivo é conhecer melhor o cliente e entender como ele lida com o limite de crédito antes de liberá-lo.

Para ter acesso à ferramenta, é necessário acessar o aplicativo digital no seu smartphone. Caso a Função Construir Limite não apareça, o usuário deverá atualizar o app para conseguir utilizar a ferramenta. Sendo assim, basta seguir o passo a passo abaixo:

Passo 1: Reserve um valor da conta para usar como limite;

Passo 2: Faça suas compras no crédito usando o cartão físico ou virtual;

Passo 3: Pague a sua fatura do cartão de crédito até o vencimento.

Quando o usuário usa o montante, o dinheiro não pode ser usado. Conforme o cliente vai pagando as faturas do cartão, o valor reservado vai sendo liberado novamente na conta digital do segurado. Entretanto, se o cliente deixar de pagar alguma das faturas, o valor que foi reservado será utilizado para pagar a conta, de modo que o usuário não terá acesso ao retroativo.

Investindo e Criando crédito no Nubank

O Nubank tem outra ferramenta que permite criar o limite de crédito. Nesse caso, trata-se do investimento usando o Nu Limite Garantido. Com ele, o cliente investe em RDB (Recibo de Depósito Bancário), e o valor investido é transformado em limite de crédito. Sendo assim, a cada R$1 real investido no RDB, R$1 real é adicionado ao limite de cartão de crédito.

Essa é uma modalidade útil tanto para o cartão tradicional quanto para o cartão Nubank Ultravioleta. O rendimento do investimento é de 100% do CDI, e ainda possui a proteção. Essa é uma opção para quem está com dinheiro sobrando e não sabe como investir ou para quem tem o limite do cartão abaixo do desejado.

Como utilizar o Nu Limite Garantido

A nova funcionalidade do Nubank está disponível para todos os seus clientes, direto pelo aplicativo digital. Mas é importante reforçar que, caso a ferramenta não apareça no seu aplicativo, é necessário atualizar o app. Feito isso, basta seguir todas as etapas abaixo:

Passo 1: Na tela inicial do app Nubank, toque na área de cartão de crédito;

Passo 2: Clique em “Ajustar limite”;

Passo 3: Selecione a opção “Nu Limite Garantido”;

Passo 4: Leia as informações e toque na setinha no canto esquerdo para prosseguir;

Passo 5: Clique em “Criar Nu Limite Garantido”;

Passo 6: Digite o valor que você deseja investir;

Passo 7: Na tela seguinte, confira o novo limite do seu cartão de crédito, leia as informações com atenção e clique em “Continuar”;

Passo 8: Insira sua senha de 4 dígitos para finalizar.

Vale informar que esse serviço não é uma novidade no mercado financeiro brasileiro. Isso porque outros bancos, como o C6 Bank, Inter e XP, oferecem a ferramenta.

Com ela, os usuários podem garantir um cartão de crédito com limite útil, sem que seja necessário esperar pelo aval da instituição financeira.

