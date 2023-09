ATENÇÃO! Quem tem CadÚnico tem que saber da notícia de HOJE (7)

Se você tem inscrição no Cadastro Único e além disso também recebe benefícios, esse alerta é para você! A plataforma do Cadastro Único, que foi criada pelo Governo Federal, para servir como uma ponte para obter dados e informações das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e oferecer políticas públicas de assistência social, como por exemplo educação, saúde, ajuda na renda e diversos outros.

Hoje em dia, o Cadastro Único disponibiliza mais de 100 programas sociais para os brasileiros, entre eles o Auxílio Gás, Programa Minha Casa, Minha Vida, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o mais famoso de todos que é o programa Bolsa Família, que atualmente atende cerca de 22 milhões de famílias.

Ressaltamos que é extremamente importante e eficaz que as famílias que já possuem inscrição no Cadastro Único estejam cientes do que está acontecendo e levando os beneficiários a perderem os benefícios sociais. Acompanhe a leitura abaixo.

Qual o motivo de estarem excluindo pessoas do Cadastro Único?

Um dos primeiros pontos que sempre alertamos é a falta de atualização cadastral, ou seja, os dados dos membros das famílias estão desatualizados, pois a atualização é obrigatória e caso não aconteça, ela será suspensa e assim vai perder os benefícios.

Outro motivo que pode levar essa suspensão é a morte de um membro da família, pois nesses casos é preciso comunicar o município responsável pelo cadastrado. Além disso, as pessoas que fazem omissão da informação também são excluídas. Por ser um sistema de informações governamentais, todos os dados precisam ser verdadeiros.

Vale ressaltar que o Governo Federal realiza algumas ações de busca ativa para localizar as famílias que tem inscrição, e caso não seja localizada por dois anos consecutivos, ela será excluída.

Nova fase de atualização cadastral está aberta

O Ministério da Cidadania está fazendo uma nova atualização cadastral do Cadastro único para as pessoas que tiveram os benefícios bloqueados. Ou seja, quem está com o benefício suspenso ou bloqueado precisam ir ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) até o dia 31 de dezembro desse ano.

Atualização cadastral: quais são os documentos?

RG ou CPF de todos os membros da família

Certidão de nascimento ou casamento de todos os membros da família

Comprovante de endereço atualizado

Comprovante de renda atualizado

Documento que comprove a deficiência, se houver.

Como evitar a exclusão do Cadastro Único

Faça a atualização cadastral a cada dois anos ou sempre que houver alteração nos dados

Informe o município responsável pelo cadastro em caso de morte de um membro da família, como citamos acima

Nunca minta para o Cadastro Único

Compareça às ações de busca ativa do governo federal

Não solicite a exclusão do Cadastro Único.

