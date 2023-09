Concurso Nacional Unificado terá quase 8 MIL VAGAS e uma prova

No que depender dos planos do governo federal, a realização de um concurso nacional unificado deve acontecer em breve, e a estimativa é que sejam oferecidas quase 8.000 vagas no serviço público federal. Os candidatos poderão se inscrever para diversos cargos dentro da área de atuação de sua escolha, pagando apenas uma única taxa de inscrição. A seguir, saiba mais detalhes sobre o edital, provas e o cronograma.

O governo está planejando a realização de um concurso nacional unificado para preencher quase 8.000 vagas no serviço público federal. Os candidatos terão a oportunidade de se inscrever para diversos cargos dentro da área de atuação de sua escolha, pagando apenas uma única taxa de inscrição.

O Concurso Nacional Unificado

A iniciativa visa o preenchimento de 7.826 vagas disponíveis na administração pública federal. Entre os órgãos com o maior número de vagas autorizadas estão o Incra, o IBGE, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério do Trabalho e Emprego. A participação dos ministérios nesse concurso é voluntária, e eles têm até o dia 29 de setembro para decidir se aderirão à prova única. O edital do concurso deverá ser publicado até dezembro, e a realização da prova está programada para fevereiro de 2024, de acordo com informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A inspiração para esse modelo de concurso é o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cuja nota é utilizada por inúmeras faculdades e universidades em todo o país. O objetivo é agilizar o processo de contratação de funcionários públicos, reduzir custos e ampliar o acesso da população às vagas disponíveis.

Os candidatos farão suas inscrições escolhendo um dos blocos temáticos e, dentro desse bloco, poderão se candidatar a todas as vagas disponíveis. Isso amplia significativamente as chances de um candidato ser aprovado em uma das vagas, como explicou José Celso Cardoso, secretário de gestão de pessoas do MGI.

Distribuição de vagas por áreas de atuação

As aproximadamente 8.000 vagas serão distribuídas em oito blocos de acordo com as áreas de atuação governamental, são elas:

Administração e Finanças Públicas: 580 vagas

Setores Economia, Infraestrutura e Regulação: 1.015 vagas

Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário: 1.040 vagas

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação: 1.194 vagas

Políticas Sociais, Justiça e Saúde: 1.470 vagas

Trabalho e Previdência: 940 vagas

Dados, Tecnologia e Informação Pública: 895 vagas

Nível Intermediário: 692 vagas

Total: 7.826 vagas autorizadas

A distribuição das vagas por cidades ainda será definida após a adesão dos órgãos, mas a maior parte das oportunidades será em Brasília. O processo de construção do concurso envolve a colaboração de vários órgãos, incluindo o Inep, responsável pela organização do Enem, o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), a Enap (Escola Nacional de Administração Pública) e a AGU (Advocacia Geral da União).

Prazo para se inscrever e datas de provas

Os candidatos efetuarão o pagamento de uma única taxa de inscrição e estarão concorrendo a várias vagas dentro do bloco temático escolhido. As isenções previstas em lei ainda serão aplicadas. A data prevista para a realização da prova é 25 de fevereiro de 2024. Uma parte da prova será comum a todos os candidatos e conterá questões objetivas. Além disso, no mesmo dia, serão aplicadas provas específicas e dissertativas relacionadas à área de atuação governamental escolhida.

Resultados e etapas seguintes

O resultado geral referente à primeira fase deve ser divulgado até o final de abril de 2024. É importante observar que podem ser atribuídas pontuações adicionais com base na titulação acadêmica, experiência profissional, apresentação de memoriais, realização de provas práticas, entre outros critérios, a critério dos órgãos ou por exigência legal de carreiras específicas.

A realização de entrevistas e cursos de formação dependerá das disposições legais específicas. Como explicou o secretário José Celso Cardoso, nos casos em que a legislação exige etapas adicionais, como provas práticas ou cursos de formação, essas etapas serão realizadas pelos órgãos após a primeira seleção feita pelo Concurso Nacional Unificado.

Se você tiver alguma dúvida, o governo divulgou um e-mail para contato: concursonacional@gestao.gov.br.

Cronograma do Concurso Nacional Unificado

Até 20 de setembro: Publicação de um ato normativo pelo Ministério da Gestão, criando um comitê organizador.

Publicação de um ato normativo pelo Ministério da Gestão, criando um comitê organizador. Até 29 de setembro: Prazo para que os órgãos manifestem sua adesão ao Concurso Nacional Unificado.

Prazo para que os órgãos manifestem sua adesão ao Concurso Nacional Unificado. Até 20 de dezembro: Previsão para a publicação do edital do Concurso Nacional Unificado.

Previsão para a publicação do edital do Concurso Nacional Unificado. 25 de fevereiro: Data provável para a realização da prova única em todo o país.

Data provável para a realização da prova única em todo o país. Até o final de abril: Divulgação dos resultados da primeira fase do concurso.

