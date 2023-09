Oportunidade: 45 MIL vagas em concursos estão abertas (salários de R$ 34 mil)

Concursos públicos – Em uma época em que a instabilidade no mercado de trabalho é um desafio constante, as oportunidades no setor público tornam-se um farol para quem busca estabilidade e bons salários. O país vive um verdadeiro boom de concursos públicos, com mais de 45 mil vagas em disputa, algumas delas com remunerações que superam a casa dos trinta mil reais. Se você está em busca de uma carreira sólida e bem remunerada, não pode perder os detalhes dessa onda de oportunidades que varre o Brasil.

Os concursos públicos oferecem oportunidades para diversos cargos e regiões do Brasil. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Concursos com inscrições abertas

O cenário para os candidatos a uma vaga no serviço público brasileiro é bastante promissor atualmente. Estão sendo oferecidas diversas oportunidades em várias regiões do país, abrangendo desde postos que requerem ensino fundamental até aqueles que demandam nível superior. Não à toa, há uma procura crescente por essas posições, já que muitas delas trazem, além da estabilidade empregatícia, salários bastante atrativos.

Veja também: Concurso do Polícia Civil: 3.500 vagas foram liberadas! Chegou a hora

Um exemplo disso é o concurso para a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que oferece uma remuneração de até R$ 32 mil. As inscrições para essa seleção começam no próximo dia 25 e se estenderão até outubro. Aos interessados em seguir carreira política, a Câmara dos Deputados oferece 749 vagas, sendo 140 para contratação imediata e o restante para formação de cadastro de reserva, com salários que podem chegar a até R$ 34 mil. As posições são destinadas a profissionais de diversas especialidades e áreas de atuação, como enfermagem, assistência social e informática.

O município de São Caetano do Sul, em São Paulo, tem um dos concursos mais volumosos em número de vagas, com um total de 5.054 postos disponíveis para diversos níveis de escolaridade. A remuneração nessa seleção pode chegar a R$ 8.387,05, com benefícios adicionais como cesta básica e vale-transporte. As inscrições para essas vagas também já estão abertas e vão até o dia 5 de outubro.

Outra oportunidade interessante é o concurso da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que oferece 240 vagas para níveis médio, técnico e superior, com salários que variam entre R$ 2 mil e R$ 10 mil. As inscrições começam em 18 de setembro e vão até 18 de outubro.

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, também em São Paulo, disponibiliza 332 vagas para todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia entre R$ 1.400 e R$ 18 mil, e as inscrições podem ser feitas até o dia 2 de outubro através do site da banca Avança SP. Para aqueles com formação em medicina, direito e áreas administrativas, o Conselho Regional de Medicina do Tocantins oferece 205 vagas, com salários que vão de R$ 2.450,39 a R$ 6.246,10.

Momento oportuno

Por isso, este é um momento bastante oportuno para aqueles que desejam ingressar no setor público. As oportunidades são variadas, tanto em termos de localização quanto de área de atuação e nível de escolaridade. Além disso, os salários são competitivos e muitas vezes superiores aos oferecidos no setor privado para cargos semelhantes.

É uma chance imperdível para quem busca segurança financeira e estabilidade profissional. Aos candidatos, resta agora a tarefa de se preparar adequadamente para as provas e processos seletivos, pois a concorrência é alta e apenas os mais bem preparados conseguirão assegurar sua vaga. Fiquem atentos aos prazos de inscrição e boa sorte a todos!

Veja também: Quem deseja passar rápido no próximo concurso precisa saber estas 5 dicas