Concurso do Polícia Civil: 3.500 vagas foram liberadas! Chegou a hora

Se você gosta de concurso e está esperando o concurso para Polícia Civil, chegou a sua hora! A Polícia Civil compartilhou que vai abrir um novo concurso, com cerca de 350 vagas, será um dos maiores concursos já realizados na instituição para fortalecer o quadro de profissionais na área da segurança pública.

Além desse concurso abrir novas oportunidades de emprego, também vai servir como estratégia para o fortalecimento da segurança do estado, relacionado a grande demanda e necessidade de ter um policiamento mais eficiente nas ruas. Se você tem interesse em fazer parte desse time, não perca essa oportunidade.

Detalhes do concurso da Polícia Civil

O concurso é para a Polícia Civil do Estado de São Paulo e já está em uma etapa avançada, abanca responsável será a Vunesp e foi assinado pelo delegado-geral da Polícia Adjunto, além de ter sido divulgado no dia 14 de agosto.

O concurso vai oferecer cerca de 3.500 vagas para cargos do nível superior, confira:

Escrivão de Polícia: 1.333 vagas

Investigador de Polícia: 1.225 vagas

Delegado de Polícia: 552 vagas

Médico Legista: 116 vagas

Perito Criminal: 249 vagas

Além do requisito de ter uma formação do nível superior, todos os candidatos precisam ter carteira de habilitação categoria B.

Remuneração

Investigador e Escrivão : R$ 6.665,35 (incluindo salário base, RETP e adicional de insalubridade)

: R$ 6.665,35 (incluindo salário base, RETP e adicional de insalubridade) Médico Legista e Perito Criminal : R$ 13.740,07 (incluindo salário base, RETP e adicional de insalubridade)

: R$ 13.740,07 (incluindo salário base, RETP e adicional de insalubridade) Delegado: R$ 15.283,39 (com os adicionais pertinentes).

Como o contrato já está firmado com a banca organizadora Vunesp, o edital só vai ser lançado após a divulgação oficial do contrato no Diário Oficial.

Último concurso da Polícia Civil

O último concurso da Polícia Civil de São Paulo foi em 2022 com cerca de 2.939 vagas de nível superior, e a banca organizadora também foi a Vunesp. Essas vagas foram distribuídas entre

Escrivão 1.600 vagas

Investigador 900 vagas

Delegado 250 vagas

Médico legista 189 vagas

A prova conteve questões discursivas e objetivas nas áreas:

Língua Portuguesa

Noções de Direito

Criminologia

Informática

E outras áreas. Já para o cargo de delegado, foram 100 questões divididas em vários módulos.

Já sobre o último concurso para o perito criminal, que foi feito em 2013, esses candidatos precisavam ter o bacharelado em áreas específicas.

