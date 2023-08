Tomar café para perder peso! Este é o melhor jeito de emagrecer

O café, é, indiscutivelmente, uma das bebidas mais consumidas nos quatro cantos do mundo, oferecendo uma grande variedade de sabores e intensidade variado, a bebida também é um estimulante natural que mantém as pessoas alertas. Entretanto, sua relação com a perda de peso é pouco conhecida. Saiba um pouco mais sobre esse benefício, até então, quase oculto dos consumidores, logo abaixo.

É bom e emagrece

Descubra como incorporar o café para obter vantagens para a saúde e emagrecimento, enquanto desmistificamos alguns equívocos comuns, logo abaixo.

Café preto puro para maximizar a perda de peso

De acordo com a Harvard T.H. Chan School of Public Health, o café é uma adição saudável à dieta, ao lado de água e chá. A bebida é rica em antioxidantes, minerais e cafeína, que impulsiona o metabolismo e a queima calórica. Além disso, o café auxilia no controle do apetite, reduzindo a ingestão alimentar.

Para colher esses benefícios, optar pelo café preto puro é fundamental. Evite adições como açúcar, leite ou creme, que aumentam a ingestão de calorias e gorduras saturadas. Uma xícara de café preto tem somente 5 calorias, enquanto aquela com leite e açúcar pode exceder 100 calorias.

De olho na moderação

Moderação é a chave, já que altas doses de cafeína podem causar ansiedade, insônia e irritabilidade. Consumir entre 3 a 4 xícaras diariamente é indicado para evitar o desenvolvimento de tolerância aos efeitos da cafeína.

Receitas ‘emagrecedoras’ que são puro mito

Como mencionamos logo acima, é apenas o consumo do café e nada mais, que te ajudará no processo de emagrecer. No entanto, existem diversas receitas nas redes sociais em que associam outros ingredientes à bebida, alegando potencializar o efeito. Citamos duas, logo abaixo,

Café com limão

A moda de adicionar suco de limão ao café, alegando acelerar a queima de gordura e promover a perda de peso, carece de base científica. Nem o café nem o limão têm propriedades especiais para eliminar gordura.

De acordo com a nutricionista Beth Czerwony, da Cleveland Clinic, o limão não possui capacidades emagrecedoras. A crença surgiu devido à sensação de saciedade causada pela água com limão, mas isso é atribuído à água, não ao limão. Além disso, misturar café e limão pode levar a problemas digestivos.

Café com óleo de coco

Em regimes como a dieta cetogênica e o jejum intermitente, surgiu a prática de adicionar óleo de coco ao café, alegando que o corpo utiliza seus ácidos graxos como energia, evitando seu acúmulo como gordura.

Essa teoria, porém, carece de comprovação científica. A realidade é que uma colher de sopa de óleo de coco contém 117 calorias, quase o mesmo que uma colher de açúcar. Além disso, o óleo de coco é rico em gorduras saturadas, que podem elevar o colesterol e o risco de doenças cardiovasculares.

Conclusão

Para maximizar os benefícios do café à saúde e à perda de peso, escolher o café preto puro é a melhor opção. Evite adições calóricas que não possuem comprovação científica em relação ao auxílio no emagrecimento, como açúcar e óleo de coco.

É importante lembrar que o café, apesar de suas vantagens, deve ser consumido com moderação para evitar efeitos colaterais. Em resumo, o café pode ser um aliado valioso na jornada de perda de peso, mas é necessário tomar as decisões certas para usufruir de suas vantagens sem comprometer a saúde.

