Todo mundo ERRA FEIO na hora de carregar o celular

Atualmente, a maioria de nós mantém o celular ao alcance durante a maior parte do dia. Contudo, ao recarregar esse dispositivo essencial, frequentemente cometemos erros que podem comprometer a durabilidade da bateria e até mesmo nossa segurança durante o uso do smartphone. Saiba, a seguir, quais os quatros principais erros que você comete na hora da recarga e como prolongar a vida útil da sua bateria e, logicamente, do seu aparelho.

Confira os quatro erros mais comuns na hora de recarregar o seu celular. Imagem: rawpixel / FreePik

Não faça isso com sua bateria

Nos dias de hoje, a proximidade constante com nossos celulares é inegável. No entanto, mesmo quando se trata de algo tão rotineiro quanto recarregar o smarthphone, muitos de nós inocentemente caem em armadilhas.

A recarga inadequada pode não apenas afetar a durabilidade da bateria, mas também comprometer a segurança do próprio smartphone. É importantíssimo reconhecer esses erros comuns e se esforçar para evitá-los a partir de agora, para assegurar a longevidade de nossos dispositivos. Confira abaixo, os quatro erros mais comuns na hora de recarregar a bateria do seu aparelho.

Leia mais: É hora de dar TCHAU! Lista de celulares que perderão o WhatsApp a partir de 1º de setembro

Os 4 erros mais comuns na hora de recarregar o seu celular

1. Usando carregadores não oficiais: um erro danoso

Um dos equívocos mais prevalentes é o uso de carregadores não oficiais. Carregadores não certificados podem acarretar problemas ao aparelho, amplificando os riscos de superaquecimento e danos à integridade do dispositivo. Recomenda-se, portanto, sempre optar pelos carregadores providos pelo fabricante do celular, garantindo maior segurança e eficiência.

2. Temperaturas elevadas: uma armadilha de calor

Outro erro recorrente é o carregamento em ambientes quentes, onde as temperaturas são elevadas. Expor o celular a luz solar direta ou a fontes de calor, como um fogão, pode resultar em danos significativos. Precaução é necessária para evitar que a bateria e o dispositivo em si sofram sob estresse térmico.

3. A pena de carga completa: mantendo a bateria saudável

Carregar o celular até 100% pode parecer uma prática inofensiva, no entanto, tal ação exerce estresse excessivo sobre a bateria, reduzindo sua vida útil. Aconselha-se manter a carga entre 20% e 80%, evitando picos de carga que podem prejudicar a longevidade da bateria. Da mesma forma, carregar o celular durante toda a noite não apenas aumenta o risco de sobrecarregar a bateria, como também pode causar desgaste prematuro do dispositivo.

4. Resista a tentação de usar o celular enquanto carrega

Embora seja tentador usar o celular enquanto ele carrega, essa prática deve ser evitada. Utilizar o dispositivo durante o carregamento pode resultar em superaquecimento, prolongando desnecessariamente o processo de carregamento e colocando a bateria sob estresse desnecessário.

Leia também: URGENTE! Pare de carregar o celular no carro; saiba por que