INSS e Bancos: como fica o horário de atendimento no feriado e na sexta?

No feriado do Dia da Independência do Brasil, que acontece nesta quinta-feira (7), grande parte dos serviços não devem funcionar, por conta do recesso nacional. No entanto, se você precisar dos serviços bancários e ou de alguma consulta referente a algum benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ainda poderá recorrer aos meios digitais para realizar consultas ou até mesmo transações bancárias através de aplicativo. A seguir, saiba mais detalhes sobre como ficará o funcionamento das agências bancárias e INSS na sexta-feira (8).

O impacto do feriadão

Nesta quinta-feira (7), dia em que se celebra o Dia da Independência do Brasil, muitos brasileiros estão aproveitando para estender o descanso e curtir a folga extra com seus entes queridos.

No entanto, é importante saber como funcionarão os serviços bancários e as agências do INSS durante este feriado nacional. Continue a leitura para saber melhor, a seguir, todas as informações relacionadas a este recesso.

Funcionamento dos serviços do INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão fechadas neste feriado de 7 de setembro, o que significa que não haverá atendimento humano na Central Telefônica 135. No entanto, você ainda pode acessar serviços automatizados através da Unidade de Resposta Audível (URA), disponíveis no menu inicial.

Além disso, é possível acessar mais de 100 serviços do INSS de forma remota a qualquer momento através do Meu INSS, disponível no aplicativo e no site meu.inss.gov.br. Através deste canal, você pode solicitar benefícios, emitir extratos, cumprir requisitos, agendar atendimentos presenciais e obter informações sobre serviços e benefícios com o auxílio da assistente virtual Helô.

Bancos abrem na sexta?

Se você precisar dos serviços bancários, é importante estar ciente de que o Dia da Independência do Brasil não é considerado um dia útil para os bancos. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) confirma que as agências bancárias não abrirão durante os feriados nacionais.

No entanto, as agências bancárias funcionarão normalmente na sexta-feira, 08 de setembro, seguindo seus horários regulares de expediente. Portanto, se você precisar pagar contas, fazer depósitos ou realizar transações presenciais, é aconselhável procurar alternativas fora do feriado da Independência.

Felizmente, os canais digitais dos bancos, como o internet banking e os aplicativos, oferecem uma solução conveniente para a realização de transferências e pagamentos de contas. Atualmente, a maioria das operações bancárias são realizadas através desses meios digitais. Portanto, é importante programar seus compromissos financeiros com antecedência para evitar atrasos e possíveis encargos.

Aproveite o feriado com responsabilidade e esteja ciente de como os serviços funcionarão durante esse período.

