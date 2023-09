Alerta GERAL para NOVO CICLONE a partir desta quinta-feira (7)

Após um período de clima frio e nublado na véspera do feriado em toda a região Sudeste do Brasil, as condições climáticas estão prestes a mudar a partir desta quinta-feira (7). No entanto, o centro das atenções na previsão do tempo para este período de recesso recai sobre a região Sul do país, onde é previsto o surgimento de um novo ciclone extratropical. Continue a leitura, a seguir, e saiba quais cidades devem se preparar para a chegada de mais um fenômeno climático.

Imagem de satélite mostra a chegada de um novo ciclone extratropical na costa do Sul do país. | Foto: Reprodução

Ciclone chega no feriado

Após uma véspera de feriado marcada por frio e nebulosidade em todo o Sudeste do Brasil, os termômetros começam a subir a partir desta quinta-feira (7). No entanto, a previsão do tempo para o feriado reserva destaque para a região Sul do país, onde está previsto o desenvolvimento de um novo ciclone extratropical, que trará instabilidades e tempestades para o Rio Grande do Sul.

A previsão aponta para a ocorrência de grandes volumes de chuva, levando a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul a emitir um alerta para tempestades com granizo e ventania, válido até sábado. Além disso, espera-se o retorno das chuvas no Oeste Catarinense. Saiba mais detalhes sobre a previsão do tempo para este feriado e para sexta-feira (8) em todo o país, logo abaixo.

Leia mais: Novo ciclone está formado e os ventos podem chegar a 100 km/h

Tempo ameno no Sudeste

Nos estados do Sudeste, as temperaturas devem permanecer em torno dos 25ºC, de acordo com o meteorologista Marcel Martins do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram), em entrevista ao g1.

Em São Paulo, a temperatura gradualmente se elevará. A quarta-feira registrou as temperaturas mais baixas da semana, com máxima de 19ºC, 6ºC abaixo da média. No entanto, na sexta-feira (8), o calor retornará à região e o sábado promete ser ensolarado.

César Soares, outro meteorologista, menciona que ainda há previsão de chuva durante a tarde e à noite, porém de forma isolada. Além disso, no domingo, está prevista uma leve queda na temperatura, de 31ºC no sábado para 27°C no domingo. Nas demais regiões do país, as altas temperaturas predominarão, especialmente no Centro-Oeste, Nordeste e na Região Amazônica.

Alertas de tempestade, ventos costeiros e chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três tipos de alertas diferentes para várias regiões do país. Os alertas laranjas, que indicam perigo, têm validade até às 23h59min, enquanto os alertas amarelos, de perigo potencial, valem entre às 10h e 12h. Os alertas são os seguintes:

Alerta laranja para tempestade: Rio Grande do Sul.

Alerta laranja para ventos vindos da costa: cidades nos estados do RS e SC.

Alerta amarelo para chuvas intensas: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso e Santa Catarina.

Alerta amarelo com previsão de vendaval: para cidades no estado do Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Goiás, Piauí Bahia e Pernambuco.

Alerta amarelo para ventos vindo da costa: cidades no estado do RN, CE e PI.

Previsão de chuva por regiões até 11 de setembro

Veja, logo abaixo, a previsão de chuva por regiões, válida até o dia 11 de setembro:

Norte : Espera-se a ocorrência de volumes de chuva superiores a 20 milímetros (mm) no noroeste do Amazonas, devido às altas temperaturas e alta umidade.

: Espera-se a ocorrência de volumes de chuva superiores a 20 milímetros (mm) no noroeste do Amazonas, devido às altas temperaturas e alta umidade. Nordeste : Prevê-se tempo seco com baixa umidade, principalmente nas áreas do Matopiba (região que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e no interior do Nordeste.

: Prevê-se tempo seco com baixa umidade, principalmente nas áreas do Matopiba (região que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e no interior do Nordeste. Centro-Oeste : A persistência de uma massa de ar quente e seco manterá o tempo estável, sem chuva e com baixa umidade (valores inferiores a 30%), principalmente no centro-norte da região.

: A persistência de uma massa de ar quente e seco manterá o tempo estável, sem chuva e com baixa umidade (valores inferiores a 30%), principalmente no centro-norte da região. Sudeste : A região Sudeste também terá tempo seco, sobretudo nas áreas do centro-norte de Minas Gerais. No norte do estado mineiro, os valores de umidade relativa do ar podem cair abaixo de 30%.

: A região Sudeste também terá tempo seco, sobretudo nas áreas do centro-norte de Minas Gerais. No norte do estado mineiro, os valores de umidade relativa do ar podem cair abaixo de 30%. Sul: A partir da próxima quinta-feira (7), uma nova frente fria provocará grandes volumes de chuva na maior parte do centro-sul da região Sul. Com a atuação de dois sistemas, os acumulados de chuva podem ultrapassar 80 mm em áreas do sul do Paraná e de Santa Catarina, além de 150 mm em grande parte do Rio Grande do Sul. No extremo norte do Paraná, é esperado volumes abaixo de 20 mm.

Leia também: “Tá quente, tá frio”: veja a previsão do Brasil para os próximos dias