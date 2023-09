O Bolsa Família é um programa essencial para promover a inclusão social e a redução da pobreza no Brasil. Com as novas regras implementadas pelo governo, o remodelado auxílio busca aprimorar seus benefícios, garantindo proteção e retorno garantido aos beneficiários que conseguirem melhorar de vida. Mas o que acontece com quem recebe o benefício, mas trabalha sem carteira assinada? Saiba mais detalhes sobre as regras do programa social, logo abaixo.

Trabalho informal pode cortar benefício do governo? Veja o que acontece. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Cuidado redobrado para beneficiários

O Bolsa Família é um programa social implementado pelo governo federal do Brasil com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

Criado em outubro de 2003, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para combater a pobreza e promover a inclusão social, o programa passou por mudanças recentes, após ser retomando no início deste ano, em substituição ao Auxílio Brasil, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Saiba mais detalhes, a seguir, sobre as novas regras e vantagens do programa de transferência de renda.

O novo Bolsa Família e suas medidas provisórias

Recentemente, o presidente Lula assinou uma medida provisória que introduziu o “novo Bolsa Família”. Essa atualização visa aprimorar e ampliar os benefícios oferecidos às famílias cadastradas, estabelecendo duas regras essenciais: a de proteção e a do retorno garantido. Entenda mais detalhes sobre como funcionam tais regras, a seguir.

Regra de Proteção: manutenção do benefício com aumento de renda

Uma das mudanças significativas no programa é a “regra de proteção”. De acordo com essa regra, se a renda per capita da família beneficiária aumentar em até meio salário mínimo, o que anteriormente resultaria na exclusão do programa, a família não perderá mais o benefício. Ela poderá permanecer no programa por até 24 meses, recebendo metade do valor do benefício anterior. A regra entrou em vigor em junho de 2023.

Regra do retorno garantido: apoio à transição em caso de emprego e demissão

Outra importante inovação é a “regra do retorno garantido”. Se um beneficiário conseguir emprego e perder o direito ao programa devido à sua renda aumentada, ele será excluído temporariamente. Entretanto, se for demitido, poderá retornar imediatamente ao programa. Essa medida tem o propósito de garantir que as pessoas que conseguirem emprego tenham um suporte social durante a transição.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, explicou que, quando alguém atender aos requisitos e receber o Bolsa Família, manterá seu registro no Cadastro Único para benefícios sociais (CadÚnico). Isso acelerará o processo de reingresso no programa, incentivando a busca por oportunidades de trabalho.

O impacto do Bolsa Família na sociedade brasileira

O Bolsa Família desempenha um papel fundamental na sociedade brasileira, contribuindo para a redução da pobreza e a promoção da inclusão social. O programa abrange várias dimensões da vida das famílias beneficiárias, incluindo saúde, educação e alimentação.

Estudos indicam que o Bolsa Família tem um impacto positivo na saúde das famílias beneficiárias. A transferência de renda possibilita um acesso mais adequado à alimentação, o que melhora o estado nutricional e reduz doenças relacionadas à desnutrição. Além disso, o programa estimula a frequência escolar das crianças, pois a matrícula e a presença escolar são requisitos para receber o benefício.

Redução da pobreza e desigualdade social

O Bolsa Família tem desempenhado um papel significativo no combate à pobreza e à desigualdade social no Brasil. A transferência direta de renda para famílias de baixa renda ajuda a reduzir a vulnerabilidade socioeconômica, proporcionando estabilidade financeira e melhores condições de vida. Além disso, o programa contribui para diminuir as desigualdades regionais, beneficiando famílias em todo o país.

O governo federal, em colaboração com os órgãos responsáveis, continua trabalhando para expandir e fortalecer o programa, garantindo que mais famílias tenham acesso aos benefícios e possam construir um futuro mais promissor.

