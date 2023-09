Governo bate o martelo e afirma: quem fizer isso vai perder o Bolsa Família

O benefício repassado pelo programa social Bolsa Família é de extrema importância para muitos brasileiros, e atender às exigências para se manter dentro do programa, também, já que o auxílio desempenha um papel fundamental na garantia do sustento da muitas famílias. No entanto, para garantir a continuidade desse recurso, é essencial compreender os erros que podem levar à perda do repasse do governo. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Erros podem custar caro

Manter o benefício do Bolsa Família é de extrema importância para muitas famílias brasileiras, pois ele desempenha um papel fundamental na garantia de sua subsistência. No entanto, para garantir a continuidade desse auxílio, é essencial compreender os comportamentos e equívocos que podem levar à perda do programa.

Continue a leitura, a seguir, para entender detalhadamente as quatro áreas que demandam atenção por parte dos beneficiários para evitar problemas, bloqueios e exclusões do Bolsa Família.

Erros que podem resultar na perda do Bolsa Família

1. Não incluir todos os membros da família no cadastro

Nos últimos meses, o governo tem se empenhado em revisar minuciosamente todos os cadastros registrados como famílias unipessoais. Muitos desses cadastros estão equivocados, incluindo famílias que têm mais membros. Se você se cadastrar como família unipessoal quando mora com outros parentes ou conhecidos, corre o risco de perder o Bolsa Família durante essa revisão.

2. Omitir informações sobre a renda mensal

A renda mensal da família é um dos principais critérios para a elegibilidade no programa Bolsa Família. Atualmente, a renda per capita não pode ultrapassar R$ 218 para que o cadastro seja válido. Se a renda per capita ultrapassar R$ 660, o beneficiário entra na Regra de Proteção, com o benefício reduzido em 50% e mantido por dois anos.

No entanto, se a renda familiar por pessoa superar meio salário mínimo, o cadastro será automaticamente bloqueado. Tentar ocultar a renda não é uma solução eficaz, pois o governo realiza cruzamento de dados para identificar essas discrepâncias.

3. Não atualizar o cadastro no prazo adequado

De acordo com as regras do Cadastro Único, uma família não pode passar mais de 24 meses sem atualizar seus dados. Se esse prazo for ultrapassado, o Bolsa Família será bloqueado. Portanto, é fundamental verificar regularmente quando você atualizou pela última vez suas informações no Cadastro Único para garantir a continuidade do benefício.

4. Não atender às convocações para atualização

Outro erro que pode levar à perda do Bolsa Família é não responder às convocações para atualização cadastral feitas pelo município ou estado. Mesmo que você tenha atualizado recentemente seus dados, é essencial atender a essas convocações, pois elas são parte do processo de fiscalização para identificar benefícios irregulares. Se você não seguir essas convocações e não atualizar seus dados quando solicitado, seu cadastro poderá ser bloqueado, impedindo-o de receber o benefício.

Conclusão

Para garantir que o Bolsa Família continue a desempenhar seu papel vital na vida das famílias necessitadas, é fundamental estar atento a esses erros comuns e cumprir rigorosamente as regras e obrigações estabelecidas pelo programa. Dessa forma, podemos assegurar que o auxílio chegue a quem realmente precisa, proporcionando uma melhoria significativa na qualidade de vida das famílias beneficiárias.

