Votou sem querer na enquete do Instagram? Aprenda como apagar seu voto

Você apertou sem querer em um enquete e acabou deixando um voto? Ou até mesmo acabou interagindo na enquete de forma errada? Fique calmo, pois seus problemas acabaram.

O Instagram se tornou uma das principais redes sociais em todo o mundo, sendo muito utilizado para compartilhamento de fotos, vídeos e interação através de enquetes nos famosos storys.

No próprio aplicativo é possível visualizar todas as respostas que você já deu em enquetes. Além disso, você pode até mesmo apagar qualquer resposta que tenha dado. Veja mais sobre como é o passo a passo!

Saiba como apagar seu voto em uma enquete que foi respondida sem intenção. | Imagem: Gabrielle Henderson / unsplash.com

Como visualizar suas respostas nas enquetes do Instagram?

Faça login no Instagram;

Com o Instagram aberto, clique na aba representada pela sua foto de perfil, localizada no canto inferior direito;

No canto superior direito, você verá três linhas horizontais, clique nelas;

Em seguida, aperte em “Sua atividade”;

Agora, clique em “Respostas de figurinha”.

Agora você terá o registro de todas as suas respostas a votos dados tanto em enquetes normais quanto naquelas de perguntas e caixa de texto.

Por padrão, as respostas recentes aparecerão no topo, mas você pode mudar a ordem clicando em “Classificar e filtrar” e em “Classificar por”. Além disso, é possível filtrar as respostas por autor, data de início ou data de término.

Como apagar suas respostas dadas em enquetes no Instagram?

Para apagar alguma resposta, tudo o que você precisa fazer é segurar o dedo por alguns segundos em cima da resposta que deseja excluir.

Outra opção é ir diretamente até o botão “Selecionar”, marcar todas as respostas que deseja apagar e tocar em “Excluir”, localizado na parte inferior. Depois é só confirmar que você deseja excluir.

O que é e para que serve o Instagram?

Como qualquer outra rede social, o Instagram tem o objetivo de agregar pessoas, fazer com que compartilhem momentos e se aproximem. Como efeito colateral, há a inserção das marcas na plataforma. Assim, o Instagram torna-se também uma ferramenta para alimentar estratégias de marketing de empresas de todos os tamanhos.

Qual a maior vantagem do Instagram?

Maior Visibilidade

O digital tem um potencial gigante de levar a sua marca ao alcance de muitos usuários de maneira rápido e fácil comparado aos métodos tradicionais de divulgação. Você pode utilizar vídeos, imagens e textos. As campanhas patrocinadas ajudam a acelerar ainda mais o processo.

