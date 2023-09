Instagram será a rede mais segura de todas ou permitirá golpes com facilidade? Entenda

A Meta, empresa controladora do Instagram e do Facebook, está planejando adicionar um novo recurso de segurança às suas plataformas de mídia social.

A criptografia de ponta a ponta, conhecida por proteger as comunicações online, está a caminho do Facebook Messenger e do Instagram.

Se você é daqueles que não consegue passar um dia sem enviar uma mensagem para amigos, parentes ou colegas de trabalho através dessas plataformas, essa notícia é para você! A Meta está trabalhando para tornar suas conversas ainda mais seguras.

A expectativa é a de que o recurso de criptografia de ponta a ponta seja lançado no Facebook Messenger até o final de 2023. E adivinhem? O Instagram não ficará para trás! A plataforma deve receber a atualização logo após o Messenger.

O Instagram é a rede mais segura ou ainda permitirá invasões com facilidade? | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

O que isso significa para os usuários

Bem, dependendo de quando a criptografia chegar ao Messenger, é bem possível que você possa desfrutar dessa proteção extra no Instagram ainda neste ano.

Enquanto isso, a Meta está expandindo os testes de criptografia no Messenger. Mais usuários terão a chance de experimentar essa proteção em suas conversas.

E, não se preocupe, a empresa garante que a implementação será feita de forma aleatória e não afetará a sua experiência na plataforma.

Muitos desafios tiveram que ser vencidos

Em uma reviravolta digna de um drama, a empresa Meta revelou que a implementação da criptografia de ponta a ponta para Instagram e Facebook Messenger, que vem sendo trabalhada desde 2021, enfrentou alguns obstáculos técnicos.

Originalmente, a proteção criptografada estava programada para ser lançada em 2022, mas, como em qualquer bom enredo, houve uma reviravolta – o prazo foi estendido para 2023.

Embora todos estejam aguardando, a Meta promete que a espera valerá a pena. Em um documento de agosto de 2023, Sherman, um personagem-chave nessa saga, revelou que os testes de criptografia foram mais desafiadores do que o esperado.

O primeiro obstáculo? A complexidade do trabalho de engenharia. Preparar os servidores para transmitir mensagens criptografadas não é tarefa fácil, aparentemente.

E o segundo desafio? A Meta teve que voltar à prancheta e reconstruir as ferramentas de segurança e os recursos dos aplicativos para que eles pudessem funcionar com a criptografia de ponta a ponta.

Blog da empresa detalha melhor as mudanças

Em um post recente no seu blog oficial, a Meta deu uma espiada por trás das cortinas para revelar alguns dos desafios técnicos que enfrentou na implementação da criptografia de ponta a ponta.

Antes, os servidores da Meta eram como um árbitro imparcial, garantindo que todos na conversa estivessem na mesma página. Mas, com a criptografia de ponta a ponta, essa função de árbitro desaparece, só quem está na conversa tem acesso ao conteúdo.

A empresa Meta teve que se tornar um pouco criativa e desenvolver uma maneira de os usuários acessarem seu histórico de mensagens usando um PIN. Isso é como ter um cofre pessoal para suas mensagens, só que você é o único que tem a combinação!

Quanto à experiência do usuário, prepare-se para algumas mudanças. Seu dispositivo agora terá que assumir algumas tarefas que antes eram feitas pelos servidores. Isso inclui coisas como buscar pré-visualizações de links do YouTube. É como se seu dispositivo tivesse que aprender alguns novos truques.

