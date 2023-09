Bolada nesta terça-feira (5): Mega-Sena tem prêmio de ENCHER OS OLHOS; confira

Se você acredita que em algum momento irá ganhar uma bolada, eis a sua chance. Após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 2.628, realizado no último sábado (2), a Mega-Sena acumulou e o grande prêmio que será sorteado nesta terça-feira (5) está estimado em aproximadamente R$ 55 milhões. Continue lendo para saber como jogar e quais as chances reais de você se tornar o novo milionário do país.

O valor do prêmio acumulado da Mega-Sena chegou a R$ 55 milhões após ninguém acertar as seis dezenas no último sorteio. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Mais uma chance de ficar milionário

O sorteio do concurso 2.629 da Mega-Sena está confirmado para ser realizado nesta terça-feira (5), às 20h, em São Paulo, com a possibilidade de premiar os sortudos que acertarem as seis dezenas com um prêmio substancial de R$ 55 milhões.

No último sábado (2), durante o concurso anterior, nenhum acertador teve a sorte grande em acertar as seis dezenas. A seguir, saiba mais detalhes sobre como apostar na modalidade de jogos lotéricos da Caixa mais amada do Brasil.

Leia mais: Estes signos poderão ganhar na loteria em setembro de 2023 (chegou sua hora)

Entenda os sorteios da Mega-Sena

A Mega-Sena oferece três oportunidades semanais de apostar e concorrer a prêmios milionários, com sorteios realizados às terças, quintas e sábados. Continue a leitura para entender melhor como funciona e qual é a probabilidade de conquistar o prêmio.

Saiba como apostar

Para participar, basta fazer uma aposta mínima de R$ 5, que pode ser realizada até as 19h, seja em uma casa lotérica em todo o país ou de forma online, através do site da Caixa Econômica Federal.

Para fazer uma aposta, você pode se dirigir a uma lotérica até as 19h (horário de Brasília) ou usar a internet, fazendo seu jogo diretamente pelo site da Caixa Econômica Federal por meio de qualquer dispositivo. O apostador também pode fazer seus jogos através do aplicativo da Caixa. Será necessário fazer um cadastro, ter 18 anos ou mais e fornecer os dados do seu cartão de crédito.

Quais as probabilidades?

A probabilidade de ganhar varia conforme o número de dezenas escolhidas e o tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, que consiste em escolher apenas seis dezenas e custa R$ 5, a chance de conquistar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, conforme informações da Caixa.

Em contraste, uma aposta com 15 dezenas, que é o máximo permitido, custando R$ 22.522,50, oferece uma probabilidade de 1 em 10.003 de acertar o prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal.

Leia também: Mulher ganha na loteria e deixa todos emocionados com sua história