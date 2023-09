Espanto! Anvisa multou estas 4 marcas famosas; entenda o motivo

No mundo dinâmico das marcas e produtos, a confiança dos consumidores é um ativo inestimável. No entanto, nem sempre essa confiança é mantida de forma inabalável.

Diversas marcas famosas já se encontraram no centro de polêmicas ao serem autuadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), revelando questões que abalaram a percepção dos consumidores sobre a qualidade e segurança dos produtos.

Enquanto algumas situações permanecem discretas devido a questões processuais, outras se tornam verdadeiros escândalos, ganhando notoriedade pública.

Descubra, a seguir, quatro marcas renomadas que enfrentaram autuações da Anvisa, revelando os motivos por trás desses acontecimentos. Em alguns dos casos, o assunto tomou proporções nacionais, enquanto em outros o impacto nos consumidores foi menor.

Anvisa multou 4 marcas famosas de produtos. Entenda o porque e quais são elas. | Imagem: Annie Vo / unsplash.com

4 marcas que já foram multadas pela Anvisa

Fugini

Ocorrida em 2023, a autuação da empresa foi uma das maiores já registradas no país. A fábrica da empresa foi fechada pela Anvisa e a venda de seus produtos, suspensa.

Entre os itens recolhidos das prateleiras dos supermercados estavam mostarda, maionese, molhos de tomate e conservas.

A justificativa da Anvisa foi grave: foram encontrados problemas que comprometiam a segurança alimentar dos brasileiros, incluindo a presença de pelos de ratos, fezes de insetos, entre outras questões, acima dos limites regulamentados.

Ramy

A empresa, pertencente ao mesmo grupo da Fugini, também sofreu autuações da Anvisa. A comercialização, distribuição e uso dos produtos da marca foram proibidos, uma vez que eram produzidos nas mesmas fábricas da Fugini.

Questões de segurança e controle de qualidade, que já eram observadas nos produtos da Fugini, também se repetiram nos itens da Ramy.

Nestlé

Em 2022, a Nestlé, um gigante do setor alimentício, também enfrentou problemas regulatórios. A empresa foi autuada devido à comercialização de produtos que não estavam em conformidade com as regras estabelecidas pela instituição.

Um exemplo foi um produto que continha mais de 1% de carne de cavalo em sua composição, fato proibido por lei. Os produtos chegaram a ser recolhidos em países como Espanha e Itália, mostrando que as questões regulatórias podem ultrapassar fronteiras.

Cup Noodles

A Nissin-Ajinomoto Alimentos, fabricante dos populares Cup Noodles, enfrentou uma situação constrangedora em 2022. Uma denúncia apontou a presença de insetos e larvas nos copos de macarrão instantâneo.

Isso gerou a retirada dos produtos das prateleiras dos supermercados, abalando a confiança de muitos consumidores na marca japonesa, que é presença constante nas residências brasileiras.

A lição é clara: independentemente do renome, todas as empresas devem manter padrões rigorosos de qualidade para garantir a segurança dos produtos que chegam às mãos dos consumidores.

Qual é a função da ANVISA?

Tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados.

Como fazer uma consulta à Anvisa?

Serviço está disponível no portal da Anvisa. A Anvisa disponibiliza o serviço de consulta de produtos regularizados. O serviço oferece ao público dados sobre produtos registrados das áreas de escopo da Vigilância Sanitária.

Saiba mais: Você comeu este chocolate PROIBIDO pela Anvisa sem saber