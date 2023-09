Por que tanta gente está pulando fora da Netflix? Mudança desagradou

As novas regras da Netflix para o compartilhamento de senhas e planos de assinatura já começou a apresentar reflexos negativos nos números de assinantes da empresa de streaming.

A Austrália foi o primeiro país a demonstrar insatisfação com as medidas que impedem o uso compartilhado da plataforma.

Mais de 189 mil pessoas cancelaram as assinaturas no último ano, segundo pesquisas feitas. A mesma pesquisa revelou que um dos principais motivos para abandonar o streaming foi essa nova política de compartilhamento de senhas adotada pela plataforma, anunciada nesse ano de 2023.

No país já mencionado, um em cada três consumidores de vídeo sob demanda, compartilham suas senhas com pessoas que não dividem a mesma residência. Esse hábito é justamente o que a nova regra impede.

Agora, a Netflix só permite que a assinatura seja compartilhada com pessoas do mesmo endereço. A principal justificativa do streaming é que a mudança foi feita para aumentar sua receita.

Apesar de a empresa ainda ser a plataforma de streaming mais popular da Austrália, os dados sobre a queda são preocupantes. Um dos grandes receios é se isso vai acontecer em outros países que já apresentam problemas com as novas regras da plataforma.

Porque tanta gente está desativando as contas na netflix? | Foto: Divulgação.

Motivos para a queda da Netflix na Austrália

Outro dado identificado é que a Austrália tinha praticamente uma conta na Netflix por habitante. Mas a concorrência entre as empresas de streaming se intensificou, principalmente com a chegada de novas plataformas, como o Disney+.

Com o aumento da oferta de serviços sob demanda, as pessoas começaram a escolher de acordo com a qualidade do conteúdo e preferências, fazendo com que a empresa mais conhecida se tornasse menos atraente para muitos assinantes.

Definitivamente, a Netflix terá que decidir novos caminhos para tentar conter os cancelamentos e adaptar-se, assim, às necessidades dos assinantes australianos.

Por isso, ela avalia os resultados das mudanças para, conseguir determinar as formas de controlar a receita e oferecer planos de assinatura que agradem o público.

O que é o Netflix e como funciona?

A Netflix é um serviço de streaming por assinatura que permite assistir a séries e filmes em um aparelho conectado à internet. Dependendo do seu plano, você também pode baixar seus títulos favoritos em aparelhos iOS, Android ou Windows 10 para assistir quando não tiver internet.

Qual é o objetivo da Netflix?

A missão da Netflix é entreter o mundo, e é por isso que levamos até você as melhores séries, documentários, filmes e jogos para celulares e dispositivos móveis. Nossos assinantes controlam o que querem ver e quando, com uma única assinatura.

Qual é o diferencial da Netflix?

Seu diferencial se baseia em criar conteúdo original e de qualidade, e é isso que diferencia a marca de seus concorrentes, a qual começou com a locação de filmes evoluiu para o desenvolvimento de conteúdo original. Com um catálogo para todos os gostos, é investido nos mais diversificados formatos em vídeo.

