Muitos usuários não sabem, mas é possível acessar o histórico completo da conta da Netflix. É possível assistir os conteúdos da plataforma no computador, celular ou televisão. Muitas vezes encontramos filmes e séries e sequer lembramos o nome — é o momento de relembrar todos os títulos assistidos e quem sabe assisti-los novamente! Veja o passo a passo completo de como acessar o histórico completo da Netflix.

Faça o seguinte para acessar o histórico completo da Netflix | Foto de CardMapr.nl na Unsplash

Como acessar o histórico da Netflix?

Esse método possui algumas funções. Desde descobrir os títulos já assistidos para vê-los novamente a descobrir pessoas que estão assistindo conteúdos inadequados ou sem as devidas permissões dos titulares da conta.

O passo a passo pode ser realizado através de um navegador — podendo ser feito pelo celular ou computador. É necessário fazer login na conta do titular da Netflix. Nenhum procedimento feito acarretará na perda de dados.

Entre no site da Netflix através do navegador; Faça login usando a conta do titular; Clique no perfil desejado e depois na opção “Conta”; Clique em “Perfil e controle parental” e selecione a foto do perfil que será averiguado; Clique até a opção “O que foi assistido?”.

Pronto! A partir dessa aba irá ser listado todos os filmes e séries assistidos naquela conta em específico. Podendo ser visualizado todos os títulos desde o início do cadastro na plataforma. É um procedimento rápido, fácil e simples de ser feito.

Para salvar basta ir até o fim da página e clicar em “Baixar tudo” e será feito o download de todos os títulos assistidos em uma espécie de planilha que poderá ser aberta usando programas como o Excel.

Leia mais: Novo filme da Netflix com 2 horas já é o mais visto de agosto

Como apagar o histórico da Netflix?

Nem sempre é bom manter algumas informações ativas. Logo é necessário apagar o histórico da Netflix a fim de ocultar certos dados inconvenientes de serem compartilhados posteriormente. Veja o passo a passo de como apagar o histórico da Netflix.

É válido ressaltar que após a limpeza, o usuário possui 24 horas para restaurar as informações. Ainda na aba anterior do histórico, é necessário clicar na opção “Ocultar tudo” que fica ao lado da opção de baixar o histórico. Essas ações só podem ser realizadas através de um navegador. Ao tentar fazê-las através do aplicativo pode não obter êxito e até mesmo haver opções adicionais ou ausentes.

Feito isso, o usuário não conseguirá ver os títulos assistidos. Lembrando que não é uma prática recomendada — haja vista que o algoritmo da plataforma usa essas informações para sugerir títulos para seus usuários. Logo, ao fazer isso o usuário irá começar “do zero” e irá demorar um tempo para o algoritmo entender os gostos do usuário.

Leia mais: Lista: mais de 7 streamings oferecem séries e filmes de graça