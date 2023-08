ALERTA GERAL! Grande canal de TV chega ao Brasil e Globo deve se cuidar

A Tv aberta e por assinatura fazem parte dos 79% do tempo de consumo dentro de casa, quem afirma isso é uma pesquisa da Kantar Ibope Media. Ou seja, grande parte dos brasileiros tem televisão em casa e gostam de assistir e um canal que é muito conhecido pelos brasileiros está prestes a voltar a fazer parte da programação da TV.

Nesta última terça-feira (22), a Warner Bros confirmou que vai fazer o relançamento de uma das marcas que é muito conhecida, o Adult Swim, é um canal focado somente para o entretenimento adulto que vai ao ar até o final do mês de outubro.

Canal Adult Swim vai voltar para a Tv. Imagem: FreePik

Canal de TV super famoso

Warner ainda confirmou que vai trazer novos conteúdos na categoria de animação e programação disruptiva, que será totalmente 100% para os adultos. Essas informações foram compartilhadas pelo Pablo Zuccarinod, vice-presidente sênior de Crianças e Animação da WBD. Antes o Adult Swim fazia parte da programação do Cartton Network durante a noite e passava na televisão brasileira.

Agora a programação vai voltar com um canal próprio uma transmissão com 24 horas por dia. Antes, o programa saiu do ar devido as várias críticas que estava tendo no Brasil já que as produções estavam se dividindo em bloco de animações, no fim isso não acabou sendo aceito já que muitas crianças estavam tendo acesso a esses conteúdo.

Adult Swim

Vera Buzanello, que é a chefe da WBD da América Latina com o Adult Swim disse que eles fortaleceram a oferta de Tv por assinatura com uma proposta robusta que vai acrescentar um grande valor para essas marcas e, com isso, a programação do canal de TV vai poder contar com programas já conhecidos pelos próprios fãs da Warner.

As animações que eram amadas no canal e que tem história de grandes heróis e vilões da DC, o canal Adult Swim também vai conter animes da Toonami e o universo da Warner Play, que tem gameplays, notícias e outros tipos de elementos da cultura geek.

Zuccarino ainda confirmou que essa reformulação vai gerar um espaço novo dedicado para esse tipo de conteúdo, e isso vai oferecer aos fãs latino-americanos com animação e com grandes histórias criativas e totalmente inovadoras.

