Com o intuito de simplificar a vida dos beneficiários, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou recentemente um novo sistema para avaliar documentos e aprovar o auxílio por incapacidade temporária. O recurso inovador permite aos beneficiários encaminhar seus documentos médicos ou odontológicos online, dispensando a necessidade de comparecer presencialmente a uma perícia médica. Continue a leitura para aprender o passo a passo da solicitação online.

Aprenda a enviar os documentos da Perícia Médica pela internet. | Imagem de Chokniti Khongchum por Pixabay

Fim da burocracia para beneficiários

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está introduzindo um novo sistema para avaliar documentos e aprovar o auxílio por incapacidade temporária. Esse sistema inovador permite aos beneficiários encaminhar seus documentos médicos ou odontológicos online, eliminando a necessidade de comparecer a uma perícia médica presencial.

A seguir, entenda como, através do site do INSS, você poderá agendar a perícia, quais os documentos necessários e como verificar o resultado da análise.

Leia mais: Por que a PERÍCIA DO INSS foi negada a você? Entenda o que fazer

O que é o Atestamed?

O sistema conhecido como Atestamed simplifica o processo para solicitar o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), permitindo que os beneficiários apresentem apenas documentos médicos ou odontológicos como prova.

Com isso, não é mais obrigatório que o requerente se submeta a uma avaliação médica presencial. O objetivo é oferecer maior comodidade aos beneficiários que precisam se afastar do trabalho devido a doença ou acidente.

Como requisitar?

Para requisitar o auxílio por meio do Atestamed, é simples: acesse o site ou o aplicativo Meu INSS, selecione a opção “Auxílio por Incapacidade Temporária – Análise Documental – AIT” e faça o upload dos documentos solicitados. A perícia médica do INSS irá então analisar o atestado médico e os documentos adicionais, decidindo se o benefício será concedido ou não.

Documentação necessária

No site do INSS, você precisará enviar:

Seu documento de identificação com foto e número do CPF.

Documento médico ou odontológico que comprove sua incapacidade para o trabalho.

Documentos complementares que auxiliem na análise, como exames, laudos e relatórios médicos.

É importante que o documento médico ou odontológico seja emitido até 90 dias antes da data de solicitação, esteja legível, sem rasuras, e contenha informações como seu nome completo, início do repouso, duração estimada (mesmo que indeterminada), assinatura do profissional com carimbo de identificação e registro do respectivo Conselho de Classe (CRM, CRO ou RMS), bem como informações sobre a doença ou a Classificação Internacional de Doenças (CID).

Saiba o resultado da perícia pelo site do INSS

Após enviar seus documentos pelo site ou aplicativo Meu INSS, você pode acompanhar o andamento e o resultado da perícia médica pelo mesmo canal. O INSS enviará uma notificação sobre a aprovação ou não do benefício com base na análise documental. Caso seja aprovado, você poderá verificar o valor e a data de pagamento no Meu INSS.

Se o pedido for recusado ou houver pendências na documentação, você será informado sobre a necessidade de agendar uma perícia médica presencial. Esse agendamento pode ser feito através do serviço “Perícia Presencial por Não Conformação da Documentação Médica”. Nesse caso, é essencial que você leve os documentos médicos originais para comprovar sua condição de saúde.

Importante lembrar: Se você discordar do resultado, tem a opção de solicitar uma reconsideração dentro do prazo de 30 dias.

Leia também: Por que a PERÍCIA DO INSS foi negada a você? Entenda o que fazer