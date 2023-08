Passo a passo para descobrir aplicativos secretos no seu celular

A tela inicial do Android pode sugerir que todos os aplicativos instalados aparecem ali. Porém, não é bem assim que funciona. Existem alguns apps que podem ser ocultos e não serão exibidos normalmente na tela do seu aparelho e é preciso alguns passos para conseguir exibi-los.

Veja mais sobre como encontrar os apps ocultos em um aparelho com Android.

Saiba como descobrir qual o passo a passo para descobrir quais são os apps secretos no seu celular. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como ver os apps ocultos no Android

Sabe-se que existem algumas formas de verificar aplicativos que estão ocultos no Android. Estas buscas podem servir para pais que desejam ver o que filhos estão fazendo no telefone ou saber se você tem algum app escondido em seu telefone.

Na tela de aplicativos

Abra a tela de aplicativos no Android (deslize de baixo para cima); Toque nos três pontinhos no canto superior direito; Selecione “Configurações”; Toque em “Ocultar aplicativos”; Os apps escondidos aparecem na divisão “Aplicativos ocultos”;

Em configurações

Abra as configurações do Android (botão de engrenagem); Selecione “Aplicativos”; Toque no menu de exibição, ao lado de “Seus aplicativos”; Em “Filtrar por”, selecione “Todos”; Aperte “Ok” e então, todos os apps instalados serão exibidos na lista;

Encontrar aplicativos que escondem sua função

Na Play Store existem vários aplicativos que parecem ser simples, porém oferecem outro tipo de função, como guardar imagens, vídeos e outros documentos. Um exemplo de aplicativo assim, é o Smart Hide Calculator, que aparentemente é uma simples calculadora funcional, mas é muito usado para esconder arquivos de mídia.

Veja como descobrir a real função de um aplicativo no Android:

Pressione por um instante o ícone do aplicativo que deseja verificar; No menu que irá surgir, toque no ícone “i” no canto superior direito; Role o menu para baixo e selecione “Detalhes do app na loja”; Você será direcionado para a Play Store e poderá verificar as informações oficiais sobre o aplicativo;

Como esconder aplicativos de banco no Android?

Um diferencial do Android são as diferentes interfaces do sistema, que costumam trazer alguns recursos extras para os dispositivos. Uma das mais populares por exemplo, é a Onde UI, que vem embarcada nos aparelhos da marca Samsung.

Caso tenha um celular da marca, saiba que é possível ocultar apps até da sua biblioteca de aplicativos. Dessa forma, um app de banco só pode ser acessado por meio de uma busca manual no aparelho (como mostraremos a seguir). Para testar o recurso, siga os seguintes passos:

1. Abra as configurações do aparelho tocando no ícone de engrenagem e acesse a opção ‘Tela inicial’.

2. Em seguida, toque em ‘Ocultar aplicativos’.

3. Na próxima tela, navegue pela lista de apps e toque naqueles que deseje esconder. No fim, toque em ‘OK’ para confirmar a solicitação.

Não tem um aparelho Samsung? Aparelhos de outras marcas como a Xiaomi também possuem recursos similares. Ainda assim, você também pode procurar por aplicativos dedicados na Play Store. Alguns permitem até proteger o acesso a certos apps com senha.

