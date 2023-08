Pagamento do Pis/Pasep 2022 vem recheado com SURPRESA inacreditável

Não faz muito tempo que o Governo Federal cessou os pagamentos do PIS/Pasep referentes ao ano de 2021. Agora é o momento de pensar nos repasses do ano de 2022 — que foi confirmado que irá acontecer no próximo ano. Em razão da pandemia, os pagamentos dos abonos atrasaram em dois anos — consequentemente, os trabalhadores brasileiros receberam neste ano o equivalente ao trabalhado em 2021 e assim sucessivamente.

Pagamento do PisPasep 2022 vem recheado com SURPRESA inacreditável | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

PIS/Pasep 2022 é confirmado

Muitos trabalhadores brasileiros estavam em dúvida quanto ao PIS/Pasep de 2022. Entretanto, o Governo Federal confirmou o pagamento do abono para os trabalhadores brasileiros. O valor ainda é um mistério, haja vista que o abono é equivalente a 01 salário mínimo. Mas para isso o trabalhador precisa ter trabalhado todos os meses do ano-base, isto é, de 2022.

Caso contrário, deverá dividir o novo salário mínimo de 2024 por 12 e multiplicar pela quantidade de meses trabalhados — chegando assim ao número final. Tudo indica que em um futuro breve os pagamentos serão regularizados como antes, e não pagos com atraso.

Mas por enquanto o Governo Federal ainda não emitiu nenhuma nota acerca do tema. É algo que estão tentando “adiar”, haja vista que representa pagamentos duplos durante algum ano, a fim de conseguir regularizar o pagamento.

É válido lembrar que para ter direito ao PIS/Pasep 2022 é necessário ter trabalhado no mínimo 01 mês no ano de 2022 e estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos.

Como consultar o PIS/Pasep 2022?

O PIS/Pasep pode ser consultado através da internet de maneira bem simples. É necessário ter acesso ao site oficial do Governo Federal brasileiro. O passo a passo é bem simples.

Entre no site do Governo Federal(gov.br); Clique em “Serviços” e posteriormente em “Abono salarial”; Clique em “Entrar com a sua conta do Governo” e preencha os ddos de acesso”; Dentro da página principal, clique na opção do abono e escolha o ano-base; Posteriormente clique em mais informações e verifique todos os detalhes sobre o pagamento.

Pronto! A partir disso é possível consultar todos os detalhes referentes aos repasses do PIS/Pasep. É válido lembrar que os pagamentos acontecem durante os primeiros meses do ano e possuem como rótulo o mês de nascimento.

A partir de então, basta aguardar as datas e o valor cairá automaticamente em conta. É válido lembrar que as datas do próximo ano ainda não foram divulgadas, entretanto, até o mês de dezembro o Governo Federal deverá lançar mais informações acerca.

