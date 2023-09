Criminosos agem desta forma no golpe do empréstimo consignado

Por mais que surjam outras modalidades de empréstimo — o consignado é sem sombra de dúvidas um dos mais rentáveis para o cliente. Haja vista que possui taxas de juros bem baixas e um prazo para pagamentos estendido. Entretanto, é importante estar atento quanto a golpes e fraudes nessa modalidade de empréstimo. Todo cuidado é pouco! Fique atento a essas dicas e evite cair nesse tipo de golpe.

Como funciona o empréstimo consignado?

Trata-se de uma modalidade de empréstimo disponibilizada pelas instituições financeiras para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além disso, os servidores públicos também conseguem obter esse tipo de empréstimo — haja vista que o seu “trabalho” é vitalício.

Quando o cliente assina o contrato, todos os meses será descontado diretamente na fatura o valor referente à parcela do empréstimo consignado. Caso contrário, em outra modalidade, o cliente teria que pagar de maneira manual.

Por ser um repasse garantido e que é descontado diretamente na folha de pagamentos, o cliente terá a certeza que terá que pagar os valores e o banco a certeza de que irá receber. Com isso entrega aos seus clientes as menores taxas de juros do mercado.

Por essas facilidades, é necessário estar atento quanto aos golpes envolvendo esse tipo de empréstimo. Por mais que seja facilitado e com excelentes condições — muitas vezes os golpistas usam de falhas para aplicarem estes golpes.

Principalmente em idosos que desejam realizarem empréstimos — lembrando que há uma margem consignável de 35%. Logo, caso passe dessa margem o cliente fica impossibilitado de realizar outros empréstimos. Então, há uma lacuna na qual os golpistas atuam.

Não caia em golpes seguindo estes passos

É importante ficar atento quanto a alguns sinais que possam indicar o golpe do empréstimo consignado. Haja vista que a maioria são nítidos, mas é importante serem destacados a fim de evitar cada vez mais essas falhas no sistema.

Telefone: muitos golpistas se passam por agentes do INSS através do telefone para conseguirem dados e informações pessoais. É importante jamais disponibilizar dados pessoais através do telefone. O INSS jamais irá ligar para pedir autorização ou dados pessoais.

Facilidades: o empréstimo consignado possui um prazo de até 03 dias para análise e há uma margem consignável disponível. Uma pessoa que recebe apenas 01 salário mínimo, não irá conseguir pegar emprestado R$ 100 mil. Logo, é importante ter bom senso.

Pagamentos: o empréstimo consignado é um produto financeiro, logo, a única taxa que será paga é referente aos juros. Que são pagos de maneira inclusa em cada parcela — não há a necessidade de pagar nada para liberação do dinheiro.

Informações: jamais disponibilize informações pessoais. Como nome completo e data de nascimento. Com essas datas é possível conseguir várias informações e logins de qualquer pessoa.

Portanto, são dicas básicas que ao serem exercidas ao pé da letra garante que todos os interessados nessa modalidade de empréstimo não caia em golpes — mas fique atento aos cuidados e faça a contratação de uma maneira segura e garantida.

