Este é o REAL motivo do porquê colocar casca de laranja dentro do quarto

Você já pensou em colocar casca de laranja dentro do quarto? Por mais que pareça uma ideia estranha, muita gente anda fazendo isso. O motivo se dá pelas energias positivas que tal hábito pode proporcionar ao ambiente, segundo a prática chinesa Feng Shui.

Achou curioso? Leia este artigo para entender melhor como funciona.

Sabia que colocar casca de laranja dentro do quarto pode ser vantajoso para as pessoas? (Foto: divulgação)

Segundo prática milenar chinesa, colocar casca de laranja dentro do quarto atrai bons agouros

A casca de laranja é capaz de atrair sorte, fortuna e gerar um ambiente tranquilo e acolhedor, segundo a prática milenar chinesa chamada de Feng Shui que a vê como um purificador de energia natural. Por isso, recomendam colocar a casca da fruta no quarto, principalmente onde dormem pessoas que estão passando por algum problema de desordem emocional, financeira, espiritual ou de saúde.

Além de proporcionar um sono tranquilo e reparador ajudando aqueles que sofrem de insônia, esse hábito pode ser benéfico também para estudantes já que acredita-se que a laranja pode aumentar a concentração e absorção do conteúdo do aprendizado.

O Feng Shui também aconselha a colocar em um recipiente a casca de laranja junto com algumas gotas de óleo essencial de menta. Para finalizar o ritual, é bom defumar todos os cantos da casa com essa mistura enquanto mentaliza transformações positivas e faz os pedidos que deseja em voz alta.

O que é o Feng Shui?

O Feng Shui é uma prática milenar oriunda da China, que traduzida para português significa “vento e água”. É conhecida como uma ciência filosófica que acredita que o ambiente no qual vivemos tem influência sobre nosso estado de espírito e que ao modificá-lo, também transformamos nossa forma de ver a vida como também o próprio destino. Para isso, os adeptos da prática acreditam no poder dos cinco elementos chineses: o fogo, a água, a terra, o metal e madeira.

O Feng Shui observa os “ventos” ao redor para identificar como afetam a “água”, ou seja, como o ambiente afeta os sentimentos daqueles que estão inseridos nele e, consequente, a vitalidade. A análise é feita através do uso do baguá (bá significa oito e guá significa lado), que é o octógono aplicado sobre a planta baixa de uma residência, cômodo ou comércio antes de se trabalhar os Chis (energia de vitalidade presente nos ambientes, em menor ou maior grau). É utilizado como bússola para setorizar a planta baixa em oito áreas com significados e funções diferentes que devem ser levadas em consideração durante as adaptações do feng shui.

Os nove guás são: trabalho, amigos, criatividade, relacionamento, sucesso, prosperidade, família, espiritualidade, saúde.

O Feng Shui serve justamente para equilibrar as energias de vitalidade para que o ambiente se torne acolhedor, próspero e benéfico para quem o habita.

