Até hoje você acredita nestas mentiras da internet

O mundo da internet é maior do que imaginamos, e as mentiras também percorrem esse caminho da internet, e por mais que na maioria das vezes até parecem ser inofensivas, por trás podem trazer grandes consequências.

Não é surpresa para ninguém que hoje em dia a circulação de informação é rápida, por isso é importante termos um filtro de informações para conseguir evitar consumir fakes news, por isso é necessário ter atenção e sair das garras das enganações digitais e navegar na internet com segurança.

Infelizmente, muitas pessoas acreditam em tudo que é compartilhado na internet, e por isso as fakes news foi ganhando mais espaço nas redes, porém isso tudo é ilusão e particularmente notória entre os mais idosos, já que na maioria das vezes não sabem mexer na internet e se encantam com tudo que veem de novo e diferente.

Vale destacar que nem todas as informações compartilhadas na internet é segura e confiável, por isso o compartilhamento é rápido dessas mentiras, para conseguirem fazer usuários caírem nos golpes.

nunca acredite em tudo que vê pela internet. Imagem: FreePik

Uma das mentiras da internet é o pagamento por curtidas

Uma notícia que é muito compartilhada nas redes sociais é que existem algumas plataformas que pagam por cada curtida que o usuário recebe, ou seja, você posta uma foto e recebe 100 curtida, eles afirmam que você vai ganhar um valor por cada curtida individual, no entanto, é tudo mentira e um truque que ainda percorre principalmente no Facebook, principalmente em compartilhamentos de postagens com tema de doações para causas importantes.

Cuidado! Não caia nessa cilada. É nítido que algumas postagens não são tão visíveis assim dentro das redes sociais, são mais trabalhados como artifícios para conseguir ganhar likes e aumentar a visibilidade dentro das páginas.

Outra mentira: o fim do mundo

Aconteceu um tempo na internet muitas previsões apocalípticas que dominaram o cenário de compartilhamento com o famoso “fim do mundo em 2012”. Como o compartilhamento dessa Fake News ganhou tanta força muitas pessoas acreditam nessa mentira e ficaram apavorados.

Por mais que era uma mentira, também era uma época em que a internet estava ganhando espaço e sendo conhecida ainda mais por diversas pessoas, então toda informação que era compartilhada as pessoas acreditavam.

É essencial hoje em dia, a verificação das notícias que são da internet, verificar a fonte e o site de notícias. Nunca acredite de primeira em notícias que chamam muita a atenção ou coisas que são consideradas extraordinárias, busque sempre em sites e fontes confiáveis a veracidade da notícia.

Todos sabem que o cenário da internet já perdeu o controle e que se tornou um vasto oceano de informações, só que também tem muitas ilusões, ao mesmo tempo que é uma ferramenta para a evolução do nosso mundo, também se tornou um espaço que precisa ter cuidado e atenção em tudo.

