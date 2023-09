Aviso GERAL do INSS para todos os que já agendaram ou precisam de atendimento

As agências do INSS ficam fechadas neste feriado do dia 7 de setembro (quinta-feira), devido ao feriado nacional do Dia da Independência.

135

De acordo com o Ministério da Previdência Social, a Central Telefônica 135 também não funciona no feriado para atendimento humano, mas é possível navegar pelos serviços automatizados.

Acompanhe e veja as mudanças de funcionamento para o feriado. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Meu INSS

Todos os cidadãos podem acessar mais de 100 serviços do INSS a distância e a qualquer hora pelo Meu INSS (aplicativo e site do inss).

Por meio do canal, é possível requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial, além de tirar dúvidas sobre serviços e benefícios com a assistente virtual Helô.

Está com pedido barrado? Calma. Tem como resolver! Essa ferramenta agiliza o processo de concessão de benefícios previdenciários.

Pendências

É possível resolver essas pendências de duas maneiras:

1. Pelo aplicativo: O primeiro passo é acessar o aplicativo para celular. O segurado pode verificar quais são as exigências pendentes, anexar a documentação necessária de forma digitalizada e acompanhar o andamento do processo em tempo real.

2. Agendamento pela central 135: Caso o segurado tenha dificuldade no acesso ao Meu INSS ou prefira o atendimento presencial, é possível agendar o atendimento pelo telefone 135. Nesse caso, será preciso comparecer à agência do INSS no dia e horário marcados, com os documentos originais solicitados. A documentação será digitalizada e anexada ao respectivo processo para a continuidade do atendimento.

Qual o tempo para cumprir exigência?

O prazo para o cumprimento dessas exigências é de 30 dias, contados a partir da data da ciência pelo interessado. Este prazo poderá ser prorrogado desde que haja solicitação formal e justificada do interessado.

Para mais informações sobre o cumprimento de exigência ou outros serviços do INSS, acesse o site oficial gov.br/inss ou entre em contato pela Central Telefônica 135, de segunda a sábado no horário de 7h às 22h (horário de Brasília/DF).

Confira o passo a passo

Acesse o Meu INSS pelo site ou aplicativo para Android e iOS Clique em Acessar com gov.br e entre na sua conta com o CPF e a senha Encontre o ícone de “Cumprimento de exigência” Clique no protocolo Responda que está cumprindo a exigência Agora anexe o seus arquivos clicando no + Clique em avançar, leia as informações e clique em avançar/finalizar para enviar o pedido

INSS: o que é?

INSS é a sigla de Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS é o órgão responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários como aposentadoria, seguro desemprego, auxílio doença, pensão por morte e outros.

Mensalmente o trabalhador brasileiro contribui com o INSS para garantir o direito a recorrer a esses benefícios. Esse valor é calculado conforme o salário desse profissional, tendo variações específicas previstas na lei.

